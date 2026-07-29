Este es el espectacular récord que Joel Huiqui rompió como DT mexicano

El futbol mexicano es un entorno donde se ha criticado que precisamente no se brindan oportunidades a los estrategas de casa. En ese sentido, la irrupción de Joel Huiqui está siendo una falta a la regla de manera positiva. Tras llegar como un auténtico bomberazo a la liguilla pasada, hoy ya presume de dos títulos oficiales y en septiembre podría llegar a 3 trofeos levantados… sin siquiera dirigir un torneo completo. Este es el récord que batió como estratega azteca.

¿Joel Huiqui es el mejor DT mexicano de los últimos años?

Aunque tal vez sería un poco exagerado - dirán algunos - que Joel Huiqui sea indicado como el mejor técnico mexicano de la última temporada, en ámbitos estrictamente numéricos es así. Y es que desde el 2020 no hay DT azteca que haya levantado más títulos que él. Aunque suene falso el dato, los estrategas mexicanos campeones han escaseado en la Liga MX y torneos de Concacaf.

Con el par de trofeos que el debutante estratega ya levantó en cosa de semanas, ya se convirtió en el más ganador de la década siendo mexicano. El último monarca que levantó un trofeo en Liga MX teniendo un técnico azteca fue el León en el ya lejano Apertura 2020. En esta ocasión Ignacio Ambriz fue el director técnico de La Fiera.

De ahí en fuera, en liga mexicana no hay más DT’s mexicanos con registro de campeones. En el caso de la Concachampions solamente hay uno desde el 2020, el cual es Javier Aguirre consiguiendo el trofeo de la zona en 2021 con los Rayados. Mientras que en la Leagues Cup (torneo que forma parte del ecosistema nacional), ningún club mexicano ha ganado dicho torneo desde su nuevo formato iniciado en 2023.

Joel Huiqui: ¿quiénes son los DT’s mexicanos que obtuvieron dos trofeos en México?

Tomando en cuenta también las actividades del Campeón de Campeones (segundo trofeo levantado por Joel Huiqui), este es el listado de los últimos mexicanos siendo monarcas como estrategas.

Miguel Herrera - Clausura 2013, Apertura 2018 con América y Campeón de Campeones de la 2018-19

Clausura 2013, Apertura 2018 con América y Campeón de Campeones de la 2018-19 Ignacio Ambriz - Concachampions 2016 con América y Apertura 2020 con León

Concachampions 2016 con América y Apertura 2020 con León Víctor Manuel Vucetich - Concachampions 2011, 2012 y 2013 con Rayados de Monterrey.

*** Como aclaración, Ricardo Ferreti fue considerado como técnico extranjero, aunque es cierto y claro que tienen la naturalización, al llevar toda una vida en México.