Revelan el SALARIO que Joel Huiqui recibiría con Cruz Azul si se mantiene como DT

La final de la Liga BBVA MX ha terminado y, con ello, los equipos han comenzado a preparar lo que será el siguiente torneo. Uno de ellos es Cruz Azul, institución cuya directiva aún no ha hecho oficial si su técnico, Joel Huiqui, se mantendrá -o no- en el cuadro cementero para el Apertura 2026.

cruz azul

Joel Huiqui disputó un total de siete enfrentamientos al mando de Cruz Azul luego de tomar las riendas del equipo a falta de una jornada para el término de la temporada regular, por lo que tuvo la oportunidad de dirigir toda la Liguilla, incluyendo la gran final del Clausura 2026.

¿Cuál será el salario de Joel Huiqui si se mantiene en Cruz Azul?

De acuerdo con información del portal Soy Futbol, la Máquina estaría considerando mantenerse con Joel Huiqui como su entrenador para el siguiente torneo a cambio de un interesante salario, mismo que incluiría un pago de alrededor de 15 millones de pesos al año; es decir, por dos torneos.

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De confirmarse este salario, el mismo sería inferior al que en su momento sumó con Nicolás Larcamón, quien recibía entre uno y tres millones de dólares de acuerdo con la misma fuente. A pesar de ello, el supuesto sueldo de Joel Huiqui sería atractivo para un entrenador que apenas inicia su carrera profesional.

Aunado a ello, previo a la gran final el presidente del club, el Ingeniero Velázquez, aseguró que reforzarían el plantel para el Apertura 2026, entendiendo que, en la temporada pasada, Cruz Azul tuvo parches en la zona defensiva, la lateral derecha y la delantera.

¿Qué bajas podría tener Cruz Azul para el siguiente torneo?

Cruz Azul podría tener algunas bajas de consideración de cara a la siguiente temporada en México. Entre estos destacan futbolistas de la talla de Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi y posiblemente Gabriel Fernández, quien es probable que salga debido a su historial de lesiones.