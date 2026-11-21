La Selección Mexicana obtuvo su pase a la semifinal de la CONCACAF Nations League luego de venir de atrás para derrotar al combinado de Jamaica gracias al duelo de vuelta en el BBVA Bancomer, partido en donde el combinado nacional no tuvo demasiados problemas para vencer a su rival.

En ese sentido, vale decir que el próximo partido oficial de la Selección Mexicana se dará hasta el próximo año, mismos en donde, de así quererlo, Rafael Márquez podría darle una oportunidad al jugador argentino Juan Brunetta, quien no ve con malos ojos naturalizarse tras su paso por la Liga BBVA MX.

¿En qué fecha Juan Brunetta podría jugar con la Selección Mexicana?

Lo primero a tener en cuenta es que Juan Brunetta llegó al futbol mexicano en junio del 2022 luego de que Santos Laguna fuera su primer equipo en la Liga BBVA MX para, posteriormente, llegar a los Tigres de la UANL, en donde sin duda ha sido uno de los mejores jugadores del plantel.

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Otro punto a considerar es que, para que cualquier jugador pueda naturalizarse mexicano, debe haber sumado cinco años de forma consecutiva en la institución, un hecho que Juan Brunetta cumplirá a mediados del próximo año si es que se mantiene en la Liga BBVA MX para la próxima temporada.

En otras palabras, Juan Brunetta estaría listo para defender los colores de la Selección Mexicana entre junio y julio del 2027, fecha en la que cumpliría con cinco años en el país y en la que, además, la Selección Mexicana estaría disputando una edición más de la Copa Oro.

¿En qué posición puede jugar Juan Brunetta en la Selección Mexicana?

Si la Selección Mexicana mantiene su línea de tres en el centro del campo, Juan Brunetta podría disputar un puesto como uno de los dos interiores. Del mismo modo, el nacido en Argentina también tiene la oportunidad de disputar minutos pegado a la banda; es decir, en la posición de extremo.