Estaban eliminados hace dos fechas, le ganaron a Portugal y a Cristiano Ronaldo y ahora remontaron en el último minuto para ir al repechaje para el Mundial 2026

La selección de la República de Irlanda concluyó la fase de grupos de la clasificación europea al Mundial 2026 con una victoria de 3-2 ante Hungría, en un duelo correspondiente al Grupo F. El marcador permitió que el conjunto irlandés rebasara a los húngaros en la tabla y asegurara el pase a los play-offs de la UEFA para el Mundial de 2026.

Días antes, Irlanda venció 2-0 a Portugal, un partido en el que Cristiano Ronaldo fue expulsado. Ese resultado posicionó al equipo en la disputa directa por la repesca y dejó el escenario abierto para el encuentro frente a Hungría.

En Budapest, el partido tuvo un arranque desigual para los visitantes, Dániel Lukács marcó el 1-0 al minuto 3, la respuesta llegó al 15’, cuando Troy Parrott convirtió un penalti que devolvió el empate. Hungría recuperó la ventaja al 37’, con un disparo de Barnabás Varga que envió al cuadro local al descanso con el 2-1.

El segundo tiempo mantuvo el ritmo del encuentro, Irlanda emparejó nuevamente al minuto 80 por conducto de Parrott, quien encontró espacio dentro del área y fijó el 2-2. La acción decisiva llegó en el 90+6’. En ese momento, el delantero completó su ‘hat-trick’ y selló la remontada 3-2.

Irlanda con medio boleto para 2026

El resultado de esta última jornada permitió que Irlanda obtuviera el boleto a la repesca, instancia en la que buscará su primera presencia mundialista desde Corea-Japón 2002. En aquella edición, el equipo avanzó invicto de la fase de grupos tras enfrentarse a Camerún, Alemania y Arabia Saudita, y quedó fuera en octavos de final ante España en una tanda de penales.

Irlanda acumula tres participaciones en Copas del Mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. La combinación de la victoria ante Portugal y el triunfo en tiempo de compensación sobre Hungría coloca al conjunto irlandés ante la posibilidad de terminar una ausencia de 24 años en el torneo.