Portugal se clasifica al Mundial 2026 con goleada histórica

Portugal golea 9-1 a la selección de Armenia y asegura su boleto para la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el conjunto número 31 en obtener su clasificación. El triunfo se dio sin la presencia del astro luso Cristiano Ronaldo, suspendido tras su expulsión en el partido anterior.

La selección dirigida por Roberto Martínez mostró contundencia y poder ofensivo en el Estadio do Dragão, donde los portugueses no tuvieron piedad de su rival. Desde los primeros minutos, Portugal dejó claro que quería cerrar la eliminatoria con autoridad.

Los goles llegaron en cascada: Renato Veiga abrió el marcador al minuto 6, seguido por Gonçalo Ramos al 27’. La figura de la noche fue João Neves, quien firmó un had-trick al 29’, 40’ y 81’ mostrando su calidad en el mediocampo. Bruno Fernandes amplió la ventaja con un penal al 45+3’ y repitió al 50’ y 72’, mientras que Francisco Conceição cerró la cuenta al 92’. Armenia descontó gracias a Eduard Spertsyan al 17’, pero fue insuficiente ante la avalancha ofensiva portuguesa.

La ausencia de Cristiano Ronaldo, suspendido tras su expulsión ante la República de Irlanda, no pesó en el rendimiento del equipo. Portugal demostró que cuenta con una generación capaz de responder en momentos clave, con jóvenes como Neves y Conceição que se consolidan como protagonistas.

Con este resultado, Portugal alcanzará su séptima participación consecutiva en Mundiales, nueve en toda su historia, una racha que inició en Corea- Japón 2002 y que confirma su estatus como potencia europea.

¿Cuáles son las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026?

La lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026 queda de la siguiente manera: