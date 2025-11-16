deportes
ÚLTIMA HORA: Portugal jugará contra México en el Estadio Azteca

La Selecicón de Portugal consiguió su clasificación directa a la justa mundialista del próximo año y con ello, los lusos enfrentarán a México en un renovado Estadio Azteca.

México Portugal
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
Compartir

Saquen los ahorros y quiten el dinero que tienen debajo del colchón, la Selección de Portugal jugará en el Estadio Azteca el próximo año previo al Mundial norteamericano. Luego de que Cristiano Ronaldo y compañía consiguieran su clasificación directa a la justa internacional tras golear 9-1 a su similar de Armenia, los lusos no tendrán que ir al repechaje y con ello, podrán tener tiempo en su agenda para enfrentar a los pupilos de Javier Aguirre.

Te puede interesar: La opinión de Marcelo Bielsa sobre Gilberto Mora

Así lo dio a conocer el periodista e insider de TV Azteca Deportes, David Medrano a través de su cuenta oficial de Twitter: ''CONFIRMADO. Con la calificación de Portugal al Mundial 2026 se confirma que los lucitanos el 28 de marzo estarán en la reinauguración del Estadio Azteca vs México y 3 dias antes jugarán en USA contra Estados Unidos.'', escribió nuestro David Medrano.

Cristiano Ronaldo jugaría

Cabe recordar que, el máximo romperredes del Real Madrid y de la Selección de Portugal cumplió con su partido de suspensión (no tuvo minutos contra Armenia) luego de ver la tarjeta roja en el empate ante Irlanda del Norte hace unos días. Con esta noticia, el astro luso no tendría ningún problema en ver actividad contra la Selección Mexicana en un renovado Estadio Azteca.

Finalmente, se espera que la noticia se confirme en las próximas semanas, ya que como lo mencionó Medrano, también Portugal tendrá un juego contra el combinado de las barras y las estrellas.

Selección Mexicana
Portugal
Cristiano Ronaldo
