Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026: Partidos, figuras, fechas clave y posible alineación

Se trata de una de las Selecciones más importantes y cuyas expectativas son realmente grandes de cara al inicio de este evento. La Copa Mundial de la FIFA 2026 presentará a la escuadra de los Estados Unidos, motivo por el cual aquí conocerás todo lo relacionado con este país.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La Selección de los Estados Unidos es una de las que albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a México y Canadá, por lo que son muchas las esperanzas puestas en ella. Por tal motivo, es preciso que sepas en qué grupo está, los partidos que disputará, las fechas clave y la posible alineación que utilizará.

¿Qué alineación utilizaría Estados Unidos en el Mundial?

Considerando que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, se espera que la Selección de Estados Unidos comandada por Mauricio Pochettino utilice un esquema táctico de 4-2-3-1, aunque tampoco se descarta que este se convierta en un 4-5-1 con el paso de los minutos.

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Se espera que el portero sea Matt Freese, mientras que los defensores serían Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards y Joe Scally. En el centro del campo Pochettino colocaría a Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna, Christian Pulisic y Timothy Weah, mientra que el eje de ataque sería Folarin Balogun.

¿En qué grupo está y a qué rivales se enfrentará?

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 colocó a Estados Unidos como la cabeza del Grupo D, mismo que es considerado por muchos expertos como el más nivelado de esta fase. Así, Las Barras y las Estrellas enfrentarán a estas escuadras:

Estados Unidos vs Paraguay | 12 de junio | 19:00 horas.

Estados Unidos vs Australia | 19 de junio | 13:00 horas.

Turquía vs Estados Unidos | 25 de junio | 20:00 horas.

¿Qué estrellas presentará en esta Copa Mundial de la FIFA 2026?