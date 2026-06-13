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Estados Unidos vs La Albirroja: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 1 en Los Ángeles | Presentado por Jaecoo 5

Sigue todas las acciones del encuentro EN VIVO durante el torneo de futbol más importante del verano. Estados Unidos se mide a ‘La Albirroja’ en la cancha de LA

USA vs Paraguay

Sigue la actividad en el certamen más importante de futbol. Estados Unidos se mide a 'La Albirroja' en Los Ángeles para poner en marcha la actividad en territorio norteamericano en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.

jaecoo 5

Alineaciones de combinado norteamericano vs guaraniés

Norteamericanos:

  • Freese
  • Freeman
  • Richards
  • Ream
  • Dest
  • Tillman
  • Adams
  • Robinson
  • Pulisic
  • Mckennie
  • Balogun

Albirroja

  • Gil
  • Cáceres
  • Gómez
  • Alderete
  • Alonso
  • Bobadilla
  • Cubas
  • Gómez
  • Enciso
  • Almirón
  • Sanabria
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