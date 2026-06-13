Estados Unidos vs La Albirroja: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 1 en Los Ángeles | Presentado por Jaecoo 5

Sigue la actividad en el certamen más importante de futbol. Estados Unidos se mide a 'La Albirroja' en Los Ángeles para poner en marcha la actividad en territorio norteamericano en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.

Alineaciones de combinado norteamericano vs guaraniés

Norteamericanos:



Freese

Freeman

Richards

Ream

Dest

Tillman

Adams

Robinson

Pulisic

Mckennie

Balogun

Albirroja