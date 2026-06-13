Estados Unidos vs La Albirroja: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 1 en Los Ángeles | Presentado por Jaecoo 5
Sigue todas las acciones del encuentro EN VIVO durante el torneo de futbol más importante del verano. Estados Unidos se mide a ‘La Albirroja’ en la cancha de LA
Sigue la actividad en el certamen más importante de futbol. Estados Unidos se mide a 'La Albirroja' en Los Ángeles para poner en marcha la actividad en territorio norteamericano en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.
Alineaciones de combinado norteamericano vs guaraniés
Norteamericanos:
- Freese
- Freeman
- Richards
- Ream
- Dest
- Tillman
- Adams
- Robinson
- Pulisic
- Mckennie
- Balogun
Albirroja
- Gil
- Cáceres
- Gómez
- Alderete
- Alonso
- Bobadilla
- Cubas
- Gómez
- Enciso
- Almirón
- Sanabria