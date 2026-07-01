Estados Unidos vs conjunto bosnio: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY miércoles 1 de julio, partido de la justa de verano, marcador minuto a minuto - Prsentado por Jaecoo 5

Uno de los anfitriones salta a escena en la justa veraniega, los Estados Unidos enfrentarán al cuadro bosnio en ronda de eliminación directa en la Bahía de San Francisco. El cuadro norteamericano llega como claro favorito para llevarse el boleto por lo visto en la fase de grupos, sin embargo, el conjunto balcánico consiguió su pase de último minuto tras un triunfo sobre Qatar y querrá hilar triunfos por primera vez en este torneo internacional.

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Presentado por Jaecoo 5