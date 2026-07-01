El argentino que todos los mexicanos amamos por cómo nos defendió: “Suerte en el 2030 Ecuador”

México no solo derrotó a Ecuador dentro de la cancha. El triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde un creador de contenido argentino se ganó el reconocimiento de miles de aficionados mexicanos por la forma en la que defendió al equipo de Javier Aguirre.

Se trata de Julián Suárez, conocido en redes como @juliansuarez2, quien se volvió viral después del partido entre México y Ecuador por tomar postura a favor del equipo mexicano. En medio de comentarios, burlas y debates entre aficionados sudamericanos y mexicanos, el argentino publicó un video recopilando los comentarios de distintos aficionados ecuatorianos previo al duelo, donde trataban a México como un rival incompetente.

Finalmente, la Selección Mexicana se quedó con la victoria por 2-0 y Julián Suárez catalogó el partido de Ecuador como histórico, pero por la tremenda paliza que se llevó por parte del cuadro mexicano. La frase que más resonó fue: “Suerte en el 2030, Ecuador”, la cual utilizó para cerrar el video.

Quién es Julián Suárez, el argentino que defendió a México

Julián Suárez es un creador de contenido argentino que ha ganado visibilidad por sus videos relacionados con México, su cultura y el futbol. En redes sociales aparece como @juliansuarez2, nombre con el que varios aficionados mexicanos comenzaron a identificarlo tras sus comentarios sobre el partido ante Ecuador.

Suárez no fue tendencia por un análisis táctico ni por una narración del encuentro. El argentino llamó la atención porque, a diferencia de otros usuarios que se inclinaron por apoyar a Ecuador, defendió a México en plena discusión digital.

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El creador de contenido cuenta con casi 30 mil seguidores en la plataforma de TikTok y también es conocido por ser fanático de Chivas, equipo de la Liga BBVA MX. El mismo se describe como un “argentino perdido en México”.

México venció a Ecuador y desató la conversación en redes

La Selección Mexicana respondió en la cancha con uno de sus resultados más importantes de los últimos años. El combinado azteca venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un partido que encendió a la afición desde el primer tiempo.

El equipo mexicano encontró ventaja con un remate de Quiñones y después amplió la diferencia con Jiménez, quien volvió a aparecer en un momento clave. Ecuador intentó reaccionar en la segunda mitad, pero no logró romper el orden defensivo del conjunto mexicano.

El triunfo tuvo un peso especial porque México volvió a superar una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo, algo que no conseguía desde 1986. Por eso, la victoria no solo quedó en el marcador: también se trasladó a redes sociales.

Qué sigue para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Luego de eliminar a Ecuador, México deberá enfocarse en su siguiente compromiso dentro de la justa veraniega. El equipo de Javier Aguirre llega con una inyección anímica importante, pero también con la obligación de sostener el nivel mostrado en el Estadio Ciudad de México.

El combinado azteca encontró solidez defensiva, contundencia en ataque y una conexión fuerte con su afición. Ahora, el reto será confirmar que la victoria ante Ecuador no fue un hecho aislado, sino el punto de partida para seguir avanzando en una Copa del Mundo donde Inglaterra será su próximo rival a vencer.