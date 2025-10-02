deportes
Estados Unidos 0-0 Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-20, HOY jueves 2 de octubre; resultado online

Estados Unidos enfrentará en su segundo juego del Mundial Sub 20, al conjunto de Francia en un juego que se antoja cerrado cuando los dos parecen virtuales equipos a avanzar en la competencia.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
estados unidos francia sub 20

El Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, ahora tiene en acción al cuadro de Estados Unidos que medirá fuerzas ante Francia HOY jueves 2 de octubre, encuentro al cual los equipos van con una clara misión: amarrar el boleto a la etapa de Octavos de Final del torneo.

En el Grupo E, Estados Unidos es líder con tres puntos tras la victoria sobre la selección de Nueva Caledonia, que se comió ocho goles nada más en el debut.

Francia que también resolvió su partido en contra de Sudáfrica tienen seis puntos y en el fondo se encuentran los sudafricanos precisamente y Caledonia.

Con tres puntos cada uno, estará avanzando quien gane y sume tres unidades. Pero si empatan o pierden aún podrían alcanzados en el torneo.

Estados Unidos vs Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-20, HOY jueves 2 de octubre; resultado online

40 ' Estados Unidos cuida su marco

El conjunto de los Estados Unidos protege al minuto 40 su arco, cuando el cuadro galo se acercó con peligro. En la recta final del primer tiempo, el choque está parejo.

Atentos en Estados Unidos con el juego de su escuadra

Las alineaciones de Estados Unidos vs Francia

DT: Marko Mitrović

  • Portero: Adam Beaudry
  • Defensas: Joshua Wynder, Ethan Kohler, Nolan Norris, Frankie Westfield
  • Mediocampistas: Niko Tsakiris, Brooklyn Raines, Benjamin Cremaschi
  • Delanteros: Cole Campbell, Taha Habroune, Marcos Zambrano Delgado

Francia Sub-20Formación: 3-4-3 DT: Bernard Diomède

  • Portero: Lisandru Olmeta
  • Defensas: Elyaz Zidane, Steven Baseya, Gady Beyuku
  • Mediocampistas: Mayssam Benama, Rabby Nzingoula, Justin Bourgault, Noham Kamara
  • Delanteros: Tadjidine Mmadi, Lucas Michal, Djylian N’Guessan

19' Cremaschi intenta de larga distancia

Al minuto 19 del encuentro, el número 8 de Estados Unidos, Cremaschi se animó en un tiro libre de larga distancia. Su disparo se fue por encima del arco y se quedó todo en un intento por abrir el arco.

Se van 15 minutos de partido en el Estados Unidos vs Francia

15 minutos son historia en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile, y tanto Estados Unidos como Francia, no lograr llegar con un claro dominio y peligro.

Así calentaban los equipos Estados Unidos y Francia

Inica el partido El Mundial Sub 20 que se celebra en Chile | Estados Unidos vs Francia

Fecha: Jueves 2 de octubre de 2025
Estadio: El Teniente, Rancagua, Chile
Hora: 14:00 h (centro de México)
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Así marcha la tabla del Grupo E del Mundial sub 20

1️⃣🇺🇸 Estados Unidos110091+83
2️⃣🇫🇷 Francia110021+13
3️⃣🇿🇦 Sudáfrica100112-10
4️⃣🇳🇨 Nueva Caledonia100119-80

Toda la actividad del Grupo E y F en el Mundial Sub 20

Esta es la agenda del día 2 de octubre en el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 tiene en acción cuatro juegos durante es este 2 de octubre. Aquó está la cartelera.

