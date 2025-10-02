Estados Unidos 0-0 Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-20, HOY jueves 2 de octubre; resultado online

El Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, ahora tiene en acción al cuadro de Estados Unidos que medirá fuerzas ante Francia HOY jueves 2 de octubre, encuentro al cual los equipos van con una clara misión: amarrar el boleto a la etapa de Octavos de Final del torneo.

En el Grupo E, Estados Unidos es líder con tres puntos tras la victoria sobre la selección de Nueva Caledonia, que se comió ocho goles nada más en el debut.

Francia que también resolvió su partido en contra de Sudáfrica tienen seis puntos y en el fondo se encuentran los sudafricanos precisamente y Caledonia.

Con tres puntos cada uno, estará avanzando quien gane y sume tres unidades. Pero si empatan o pierden aún podrían alcanzados en el torneo.

