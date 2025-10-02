Estados Unidos 0-0 Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-20, HOY jueves 2 de octubre; resultado online
Estados Unidos enfrentará en su segundo juego del Mundial Sub 20, al conjunto de Francia en un juego que se antoja cerrado cuando los dos parecen virtuales equipos a avanzar en la competencia.
El Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, ahora tiene en acción al cuadro de Estados Unidos que medirá fuerzas ante Francia HOY jueves 2 de octubre, encuentro al cual los equipos van con una clara misión: amarrar el boleto a la etapa de Octavos de Final del torneo.
En el Grupo E, Estados Unidos es líder con tres puntos tras la victoria sobre la selección de Nueva Caledonia, que se comió ocho goles nada más en el debut.
Francia que también resolvió su partido en contra de Sudáfrica tienen seis puntos y en el fondo se encuentran los sudafricanos precisamente y Caledonia.
Con tres puntos cada uno, estará avanzando quien gane y sume tres unidades. Pero si empatan o pierden aún podrían alcanzados en el torneo.
40 ' Estados Unidos cuida su marco
El conjunto de los Estados Unidos protege al minuto 40 su arco, cuando el cuadro galo se acercó con peligro. En la recta final del primer tiempo, el choque está parejo.
Atentos en Estados Unidos con el juego de su escuadra
Las alineaciones de Estados Unidos vs Francia
DT: Marko Mitrović
- Portero: Adam Beaudry
- Defensas: Joshua Wynder, Ethan Kohler, Nolan Norris, Frankie Westfield
- Mediocampistas: Niko Tsakiris, Brooklyn Raines, Benjamin Cremaschi
- Delanteros: Cole Campbell, Taha Habroune, Marcos Zambrano Delgado
Francia Sub-20Formación: 3-4-3 DT: Bernard Diomède
- Portero: Lisandru Olmeta
- Defensas: Elyaz Zidane, Steven Baseya, Gady Beyuku
- Mediocampistas: Mayssam Benama, Rabby Nzingoula, Justin Bourgault, Noham Kamara
- Delanteros: Tadjidine Mmadi, Lucas Michal, Djylian N’Guessan
19' Cremaschi intenta de larga distancia
Al minuto 19 del encuentro, el número 8 de Estados Unidos, Cremaschi se animó en un tiro libre de larga distancia. Su disparo se fue por encima del arco y se quedó todo en un intento por abrir el arco.
Se van 15 minutos de partido en el Estados Unidos vs Francia
15 minutos son historia en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile, y tanto Estados Unidos como Francia, no lograr llegar con un claro dominio y peligro.
Así calentaban los equipos Estados Unidos y Francia
USA and France fight for the top spot of Group E in Rancagua. ⚔#U20WC #LegendsInTheMaking— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 2, 2025
Inica el partido El Mundial Sub 20 que se celebra en Chile | Estados Unidos vs Francia
Fecha: Jueves 2 de octubre de 2025
Estadio: El Teniente, Rancagua, Chile
Hora: 14:00 h (centro de México)
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
Así marcha la tabla del Grupo E del Mundial sub 20
|1️⃣
|🇺🇸 Estados Unidos
|1
|1
|0
|0
|9
|1
|+8
|3
|2️⃣
|🇫🇷 Francia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3️⃣
|🇿🇦 Sudáfrica
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4️⃣
|🇳🇨 Nueva Caledonia
|1
|0
|0
|1
|1
|9
|-8
|0
Toda la actividad del Grupo E y F en el Mundial Sub 20
USA 🆚 France— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 2, 2025
Colombia 🆚 Norway
South Africa 🆚 New Caledonia
Nigeria 🆚 Saudi Arabia
The top two from Groups E and F go head-to-head on #U20WC Matchday six. ⬇
Esta es la agenda del día 2 de octubre en el Mundial Sub 20
El Mundial Sub 20 tiene en acción cuatro juegos durante es este 2 de octubre. Aquó está la cartelera.
What does day six of the #U20WC have in store? 👀#LegendsInTheMaking— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 2, 2025