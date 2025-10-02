¡Lo que faltaba! FIFA le da reconocimiento especial a Gilberto Mora luego de su doblete vs España

Gilberto Mora, mediocampista ofensivo de México y quien logró echarse el equipo al hombro con dos goles para el empate de México en contra de España este miércoles en el Mundial Sub 20, fue reconocido a lo grande por la FIFA, así lo anunció el organismo tras el encuentro.

Gil Mora, de solo 16 años y que pertenece a Xolos de Tijuana, tuvo un partido excelso, pero sus dos goles fueron claves para que México siguera sumando en la competencia, por lo que fue galardonado como el JUGADOR MÁS VALIOSO del partido. ‘Morita’, como ya le dicen al futbolista suma este reconocimiento de MVP a su vitrina, cuando sigues los rumores sobre el interés de muchos equipos en Europa e inclusive en MLS que podrían eventualmente ficharlo.

Las palabras de Gilberto Mora tras ser MVP del México vs España

Gil Mora, jugador que está en su época de adolescente, habló para la FIFA luego de este importante encuentro en donde le dedicó los goles y el buen momento a su familia, siempre en un ambiente de calma y tranquilidad, lo que llama mucho la atención por su corta edad, pero gran actitud e inteligencia.

“Muy contento y feliz de poder ayudar a mi equipo de esta forma. Se lo dedico a mi familia, a mis amigos a todas las personas que siempre me apoyan y esto va para ellos”, comentó Gil Mora tras el empate a dos goles.

El valor de Gil Mora, a los 16 años

De acuerdo al portal Transfermarkt, Gil Mora está costando actualmente 4.5 millones de dólares, teniendo el último repunte el 21 de septiembre del 2025, de acuerdo a las gráficas que ilustran el valor de los futbolistas.

Seguramente con estos partidos y a donde sea que la Selección Mexicana Sub 20 de Arce llegue, el jugador Gil Mora, subirá aún más su valor en el mundo.