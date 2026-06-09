Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO y GRATIS, partido de la Jornada 1 del Mundial 2026

Continúa la mayor fiesta del futbol en todo el planeta con el espectacular partido entre Estados Unidos y Paraguay en partido correspondiente a la Jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA 2026™ , en lo que será el primer encuentro disputado en territorio norteamericano, una de las tres sedes de esta gran justa veraniega.

Te puede interesar: OFICIAL: El México vs Sudáfrica será uno de los 32 partidos que se verán GRATIS en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este duelo se celebra en el espectacular Estadio de Los Ángeles y podrás disfrutarlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de la inigualable señal de TV Azteca 7, El Canal del Mundial, el sitio web oficial de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores y comentaristas que existen en el planeta Tierra.

Estados Unidos vs Paraguay, fecha y hora exacta del partido de la Jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos se llevará a cabo este viernes 12 de junio en punto de la 7:00 pm tiempo del centro de México.

