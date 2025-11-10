Esto dijo Mohamed sobre el estado de salud de Paulinho y Alexis Vega

Durante el partido correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025, entre el Toluca y el América, el delantero de los Diablos Rojos, Paulinho, sufrió un golpe en la nariz, que generó cierta preocupación en el entorno escarlata; sin embargo, una vez finalizado el juego, el director técnico argentino, Antonio Mohamed, disipó las dudas con una declaración contundente.

“Paulinho está bien, sin problema”, dijo en conferencia de prensa, cuando se le preguntó sobre la gravedad del impacto y el semblante del futbolista.

Paulinho va por el título de goleo

El atacante portugués, sin embargo, fue noticia por mucho más que una jugada de riesgo. Luego de anotar el primer gol del encuentro en la cancha del estadio Nemesio Díez, igualó a Armando 'la Hormiga' González, de las Chivas, y a Joao Pedro, del Atlético de San Luis, con 12 tantos en el certamen para erigirse como campeón goleador.

También sobre eso, se le pidió una opinión al 'Turco', quien manifestó admiración por su referente en ataque y aprovechó para darle mérito a los futbolistas que lo rodean, sin olvidar la mención a la 'Hormiga' González por la dificultad que supone para un joven mexicano terminar igualado con elementos de mayor edad y rodaje internacional.

“Primero que nada, lo dije la semana pasada, esto es una consecuencia del trabajo de equipo, Paulinho pensó primero en su salud, no es una desesperación y qué bueno que hay un mexicano, es una buena noticia, los números hablan por él, todo queda corto respecto a lo que se pueda decir”, expresó.

Mohamed va por un título más en México

El entrenador que se ha consagrado campeón en México al frente de clubes como el Tijuana, el América, el Monterrey y el propio Toluca, recordó a Alexis Vega, quien apunta a regresar de su lesión para los cuartos de final, y le aplaudió el gesto de estar con sus compañeros en el festejo, pese a no haber participado por atravesar una etapa de rehabilitación.

“Es importante, pero para nosotros es más importante dentro, eso siempre pasa, no sólo con él, llama la atención porque es el líder del equipo, viene a tomarse la foto, el equipo es una familia, eso se ve reflejado, el compañerismo”, concluyó.

