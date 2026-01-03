Estas son las últimas imágenes del avance del Estadio Banorte para el Mundial 2026

El Estadio Banorte , anteriormente conocido como Estadio Azteca, continúa avanzando a paso firme en su proceso de remodelación rumbo al Mundial 2026. En las últimas horas se difundieron nuevas imágenes que muestran el progreso de las obras en el emblemático Coloso de Santa Úrsula.

Los trabajos en el recinto histórico del fútbol buscan cumplir con los más altos estándares exigidos por la FIFA para modernizar la infraestructura, sin perder la esencia que convirtió al estadio en un símbolo del deporte. Uno de los avances más relevantes es el césped con el que se disputará el Mundial 2026 . Ya fue colocado en el contexto de la renovación.

Así avanzan las remodelaciones estructurales del Estadio Banorte

Entre los principales cambios que se están realizando en el Estadio Banorte se destacan la modernización de las gradas, la mejora en los accesos y la optimización de las zonas de hospitalidad. También se están adecuando los palcos y áreas de prensa para cumplir con los requerimientos tecnológicos actuales, además de reforzar la seguridad y la comodidad para los asistentes.

Asimismo, el ex Estadio Azteca contará con nuevas pantallas, sistemas de iluminación de última generación y espacios renovados para jugadores, árbitros y cuerpos técnicos. Estas modificaciones buscan posicionar al recinto como uno de los más modernos del mundo, a la altura de un evento global como el Mundial 2026.

El nuevo pasto del campo de juego del Estadio Banorte

Uno de los avances más significativos es la colocación del nuevo pasto: el mismo con el que se jugarán los partidos de la Copa del Mundo 2026. Este césped cumple con las especificaciones FIFA en cuanto a calidad, resistencia y drenaje: factores clave para garantizar un juego óptimo y seguro.

La instalación del pasto marca una etapa fundamental en la preparación del ex Estadio Azteca, ya que permitirá comenzar con pruebas técnicas y ajustes finales en el terreno de juego. Con estos avances, el Coloso de Santa Úrsula se encamina a convertirse, una vez más, en protagonista de la historia del fútbol mundial.