Así luce el Estadio Ciudad de México a 90 días de su reinaguración con el México vs Portugal

Estamos a 90 días de que se dispute el partido amistoso e inaugural del Estadio CDMX entre la Selección Mexicana y Portugal y en las redes sociales compartieron un video en el que se como va quedando el inmueble con la remodelación.

91 Días y contando.

El Azteca debe estar listo para el México Portugal.

Lo lograrán? pic.twitter.com/QF1oWiNpu7 — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 26, 2025

En las imágenes que compartieron, se puede observar que ya están casi instaladas todas las butacas, un sector de las grandes se mantiene aún en construcción y en el terreno de juego se muestra que han iniciado los preparativos para el terreno de juego.

Por el momento, se ve que en unas partes ya se encuentran instalando pasto para que todo quede en las mejores condiciones para uno de los juegos más esperados y en el que se espera que el estadio esté completamente lleno.

Una parte de la afición se pregunta si podrán terminar todos los preparativos a tiempo para el encuentro pues consideran que se han tardado en los preparativos.

El juego de México vs Portugal marcará el regreso a las actividades en el Estadio CDMX, será una prueba clave en un encuentro que estará en los ojos de muchos al rededor del mundo por la presencia de Cristiano Ronaldo.

A tan solo meses de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, será una prueba clave de ver las condiciones en las que se encuentra el Estadio para recibir el primer encuentro del torneo.

¿Cuándo es la inaguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El juego de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará el 11 de junio del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México, cuando La Selección Mexicana se enfrente a Sudáfrica, siendo la primera vez en la historia de la competición que se repite un encuentro de inauguración.