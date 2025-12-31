¡INCREÍBLE pero cierto! Este GIGANTE de la MLS ya vale más que el Inter Miami de Messi

Dicen que el dinero no compra la felicidad… pero en la Major League Soccer, definitivamente compra poder. Y al cierre de 2025, hay un dato que sacudió la MLS: el cuadro de LAFC vale más que el Inter Miami de Lionel Messi, el equipo más mediático de la liga.

Según un análisis financiero del portal especializado Sportico, el Los Angeles Football Club terminó el año como la franquicia más valiosa de la MLS, con un valor estimado de 1.28 billones de dólares, superando a las Garzas de Miami, que alcanzaron los 1.19 billones, pese a sus éxitos deportivos.

Un golpe inesperado para muchos aficionados latinos en Estados Unidos, acostumbrados a asociar valor con títulos… y con Messi.

LAFC: sin trofeos, pero con una máquina de generar millones

En lo deportivo, 2025 no fue el año soñado para LAFC. Eliminaciones dolorosas, críticas al proyecto y la sensación de quedarse corto en los momentos clave marcaron su temporada. Sin embargo, en los escritorios ocurrió otra historia.

El club angelino disparó su valor comercial gracias a su modelo de negocio, su estadio, patrocinios globales y la llegada de figuras internacionales como Son Heung-Min, que elevó la exposición del equipo en mercados clave de Asia y Estados Unidos.

Sportico reporta que LAFC generó ingresos por 142 millones de dólares, suficientes para colocarlo como la franquicia número 16 más valiosa del fútbol mundial. Un dato impensado hace apenas unos años para un club fundado en 2014.

Inter Miami y Messi: más ingresos, pero segundo en valor

El Inter Miami, propiedad de Jorge y José Mas junto a David Beckham, sigue siendo el club con mayor impacto mediático de la MLS. Con Lionel Messi como estandarte, las Garzas registraron ingresos cercanos a los 190 millones de dólares anuales, superando incluso a LAFC en ese rubro.

Sin embargo, el valor total de la franquicia quedó ligeramente por debajo. ¿La razón? Para los analistas, el futuro post-Messi pesa. El día que el astro argentino diga adiós, el club deberá demostrar que su proyecto puede sostenerse sin la mayor figura del fútbol mundial.

Aun así, tanto LAFC como Inter Miami siguen lejos de la élite del deporte estadounidense. En el ranking general, aparecen alrededor de los puestos 125 y 126, muy por detrás de gigantes como los Dallas Cowboys, valuados en 12.8 billones de dólares.

La MLS crece, seduce y factura… pero el verdadero salto aún está en construcción.