Este sería el día en el que se presente la Convocatoria de la Selección Mexicana y las novedades para enfrentar a Portugal y Bélgica

El entrenador de la Selección Mexicana Javier Aguirre, tendría prácticamente lista la Convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica y se presentaría este jueves en donde habrá algunas sorpresas de las cuales ya se venía especulando, siendo el regreso de Guillermo Ochoa y el primer llamado OFICIAL de Álvaro Fidalgo los que destacan.

Estamos a menos de tres meses para que arranque la Copa Mundial de la FIFA y México tiene el 28 de marzo uno de los partidos más esperados cuando toque enfrentar en un duelo de altísimo nivel y exigencia a Portugal que con o sin Cristiano Ronaldo es una gran Selección, ubicada en el octavo puesto del planeta.

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Javier Aguirre tuvo algunos problemas para poder conformar esta selección, pues el presente de la Selección ha dado giros rotundos por la lista tan macabra de lesionados por lo que ahora espera que para la convocatoria final algunos estén recuperados y con ritmo. Pero por lo pronto, algunas lesiones han abierto la puerta de par en par para otros jugadores.

Memo Ochoa tendrá su gran regreso a Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica

Guillermo Ochoa, tras una ausencia larga en los últimos 9 partidos de la Selección y no haber visto minutos cuando fue convocado en 2025 en la Copa Oro, vuelve a la Selección. El último partido en el que estuvo alineado fue el 25 de marzo del 2024 en la Final de Nations League ante Estados Unidos, cuando los locales vencieron en el ATT Stadium por 2-0.

Ahora con la lesión de Malagón, la posibilidad de ser llamado para estos encuentros aumentó y Memo Ochoa se unirá a este grupo y apunta seriamente a ir al Mundial y eventualmente hasta ser quien tome el puesto titular, aunque parece que el rol será el de motivador, hombre de experiencia y empuje al grupo.

Álvaro Fidalgo, entrenará por primera vez con Selección Mexicana y será llamado; el paquete de España vendría acompañado de Obed Vargas

Se adelantaba que Fidalgo sería llamado a la Selección Mexicana pero ahora ante la terrible lesión de Marcel Ruiz, toma fuerza no solo su llamado sino también su acitividad ante Portugal y Bélgica y más aún con el nivel que ha mostrado en lo que va de su estancia con el Betis.

Obed Vargas, quien fue fichado de la noche a la mañana por el Atlético de Madrid no ha tenido la misma consistencia, pero sí ha tenido minutos y entrena y traba día a día con uno de los equipos más importantes del mundo dirigido por Simeone.

Los jugadores que no serían llamados en la Convocatoria para Portugal y Bélgica

Santi Gimenez ya fue dado de alta en el Milan, lleva poco más de una semana trabajando pero en el Milan y en la Selección ponderan su recuperación máxima por lo que no será llamado por México y esperan que esta pausa de Fecha FIFA sea en la que redoble esfuerzos trabajando con su escuadra.

Araujo, Mateo Chávez y César Montes no serían llamados pese a las serias intenciones de tenerlos. Sus respectivos estados físicos no les permite hacer el viaje, trabajar y ver acción por lo que no estarán en esta convocatoria que es única por que reabre sus puertas el Estadio Banorte.

¿Cuándo son los siguientes partidos de la Selección Mexicana?

México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Banorte y lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 6:50 de la tarde con la mejor narración y cobertura.

Luego el 31 de marzo México medirá fuerzas ante Bélgica en Soldier Field, de Chicago, encuentro que también podrás disfrutar por Fut Azteca.