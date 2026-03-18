¡TENSIÓN EN COAPA! Además de Malagón, América también PERDERÍA a Rodolfo Cota por este motivo

América vive momentos de incertidumbre por la ola de lesiones con Dávila y aún más sonado la lesión de tendón de Aquiles de Malagón; con el arquero titular lesionado Rodolfo Cota ha resurgido con protagonismo, pero para el equipo americanista existe un problema más pues estarían perdiendo ahora al veterano Cota.

El tema de Malagón cayó como una cubetada de agua helada para el cuadro de André Jardine que ya había decidido tener a Cota en Liga MX y a Malagón en Concachampions; el plan cambió con su lesión, pues es algo que aleja al guardameta cerca de ocho meses por lo que no volvería hasta mediados o finales del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El panorama es complicado para América, pues además del penoso tiempo de recuperación, este es el último torneo de Cota, pues su estancia en calidad de préstamo termina este verano y tendrá que reportar de regreso con León, que negoció ese préstamo hasta el 30 de junio.

Es una incógnita si hay alguna opción de compra o extensión de préstamo en el caso de Cota y si es que las Águilas quisieran que permanezca en la organización.

Luis Malagón tiene un valor en el mercado de 8 millones, resultado de ser titular en el América y Selección Mexicana |@angel_malagonv

América, irá SÍ O SÍ por un portero en el mercado de fichajes del verano

El América de Jardine ahora tiene una asignatura sumada a la del delantero 9 killer, y será un arquero de calidad, de experiencia, que dé seguridad bajo los tres palos para aguardar al retorno de Malagón y que vuelva a su mejor nivel deportivo.

Ahora América podría estar monitoreando el mercado y revisando posibilidades pues en las siguientes semanas el mercado comienza a moverse y tendrán que hacer un movimiento casi quirúrgico para tener ese portero que además pueda tener un cierta identificación con la afición.

Rodolfo Cota of America during the 10th round match between Queretaro and America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at La Corregidora Stadium, on March 07, 2026 in Santiago de Queretaro, Mexico.|Eduardo Serratos/Eduardo Serratos