Este sería el nuevo equipo de Xabi Alonso

A poco meses de su salida del Real Madrid, Xabi Alonso podría estar muy cerca de volver a dirigir a un equipo que conoce bastante bien ya que estaría cerca de regresar a Anfield ahora como entrenador. De acuerdo con diversos reportes internacionales, el técnico español habría alcanzado un acuerdo verbal con el Liverpool para tomar las riendas del equipo red a partir de la siguiente temporada, siempre y cuando Arne Slot no consiga conquistar la Champions League esta temporada.

El pacto contemplaría un contrato de tres temporadas y se concretaría si el conjunto inglés queda eliminado del torneo continental y no consigue levantar la Premier League, objetivo que parece muy lejano. En ese escenario, la directiva anunciaría la llegada del exentrenador del Real Madrid como nuevo responsable del proyecto deportivo.

Xabi Alos tendría un arreglo

Alonso, de 44 años, conoce a la perfección este club. Como jugador, levantó la 'Orejona' en 2005 con aquel histórico Liverpool. Su etapa en el banquillo del Bayer Leverkusen, donde logró títulos y un fútbol vistoso, lo posicionó como uno de los técnicos más cotizados del continente.

Su salida del conjunto merengue a principios de año, tras una etapa discreta y hasta cierto punto injustificada. EL Liverpool en plena transición en una campaña donde invirtió cientos de millones, buscaría un líder capaz de devolver al equipo a pelear por todos los títulos y Xabi encaja perfectamente en ese perfil.

Ahora, todo depende de lo que haga Slot en la Champions. El futuro de Anfield está en manos del presente europeo.

