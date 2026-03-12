¿Cuándo y contra quién podría darse el regreso de Santiago Giménez a la Selección Mexicana?

Santiago Giménez podría regresar a la actividad con la Selección Mexicana de manera inminente y ser considerado para el amistoso en la fecha FIFA del mes de marzo cuando se midan a Portugal y Bélgica, duelos programados para el 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México y el 31 marzo en el estadio Atlanta respectivamente. Reportes desde Italia y el mismo AC Milan informaron que el delantero ha completado la fase de rehabilitación y ha vuelto a entrenar con normalidad en su club, lo que abre la posibilidad de su inclusión en la lista de la Fecha FIFA.

¿Cuánto tiempo lleva Santiago Giménez sin jugar?

El regreso de Giménez se produce después de un periodo de recuperación por una lesión en el tobillo derecho, que provocó que fuera operado y lo mantuvo fuera de las canchas por más de cuatro meses.

La Dirección Técnica de la Selección Azteca tendrá muy en cuenta si disputa minutos en el Calcio antes de tomar una decisión final sobre su convocatoria a finales del mes. La posible vuelta de Giménez agrega una opción ofensiva de primer nivel al plantel, especialmente en un par de duelos de alto perfil contra selecciones europeas de peso.

¿Cual es la prioridad de la Selección Mexicana con Santiago Giménez?

Desde la Federación y el cuerpo técnico se ha reportado que la prioridad es la salud y el ritmo competitivo del jugador; por eso, la convocatoria dependerá de reportes médicos y del estado físico durante las próximas sesiones de club y de las observaciones del staff nacional. Además, el amistoso en la capital servirá como ensayo clave en la preparación rumbo a compromisos oficiales y al Mundial 2026, lo que hace que la decisión sobre Giménez tenga implicaciones deportivas y de largo plazo para la ofensiva tricolor.

La vuelta de Santiago Giménez a la Selección Mexicana es una posibilidad real y plausible, dependerá ahora de su evolución física y de las valoraciones finales del cuerpo técnico. De confirmarse su presencia el 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México, sería una noticia de gran impacto para la afición y un paso importante en la cuenta regresiva hacia el torneo más importante de su carrera.

