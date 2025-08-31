Última hora: Estrella de Rayados de Monterrey jugará en Europa

Esteban Andrada, el veterano portero argentino de 34 años, está a punto de dar un paso importante en su carrera: su llegada al Real Zaragoza, club histórico de la Segunda División de España, se concretaría en las próximas horas.

El guardameta dejaría a los Rayados de Monterrey, club al que llegó en 2021 tras una extensa negociación con Boca Juniors. Desde su fichaje se convirtió en figura clave y en el mismo allo de su llegada a la Pandilla conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf.

Esteban Andrada podría jugar en el futbol de Europa

De llevarse a cabo, el acuerdo entre Rayados y el Zaragoza sería a un préstamo por un año con una cláusula de compra obligatoria si el club aragonés lograra el ansiado ascenso a la Primera División en España; además de esto, Andrada recibió propuestas de Arabia Saudita y otros destinos, pero el guardameta prefería jugar en el Viejo Continente.

El argentino llegaría a un equipo que atraviesa una etapa de reestructuración y ambición por volver a la máxima categoría del futbol y la directiva del Real Zaragoza quiere apostar por la experiencia de un arquero que podría ser determinante para disputar los puestos de ascenso, sobre todo tras las salidas de otros porteros en el último mercado.

En sus 13 años como futbolista profesional, Esteban Andrada ha jugado en sólo dos países y en un total de cuatro equipos, por lo que de llevarse a cabo su traspaso, sería su primera experiencia en Europa, pues anteriormente jugó en el Lanús, Arsenal de Sarandí, Boca Juniors y Rayados de Monterrey, con múltiples logros individuales y colectivos.

La trayectoria de Esteban Andrada como futbolista profesional

Esteban Andrada nació en Mendoza en 1991 y desde su debut en 2012 ha disputado más de 450 partidos como profesional. Se formó en Lanús, club con el que debutó en 2012 y disputó más de 100 encuentros, además de conquistar la Copa Sudamericana 2013. En 2018 pasó a Boca Juniors, donde rápidamente se convirtió en figura: jugó 92 partidos oficiales y ganó dos Superligas argentinas (2017-18 y 2019-20), además de una Copa de la Liga.

Su solidez lo llevó a la selección argentina, con la que debutó en 2019. En 2021 fichó por Monterrey, con quienes disputó 161 partidos, levantando la Liga de Campeones de la Concacaf 2021 y jugando dos Mundiales de Clubes. Reconocido por su regularidad, ha tenido varios torneos con más de 10 porterías imbatidas. En 2025, podría dar el salto a Europa para defender la portería del Real Zaragoza.