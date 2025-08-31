“Yo nunca quise irme”, ¿indirectas de Sergio Ramos al Real Madrid?

El histórico defensa español Sergio Ramos sorprendió al mundo (y no sólo al del futbol) al lanzar su primer sencillo como cantante solista titulado “Cibeles”, un tema musical cargado de referencias, indirectas y metáforas que se han interpretado como dirigidas al Real Madrid y, sobre todo, a su controversial salida del equipo merengue en 2021.

Las supuestas indirectas de Sergio Ramos al Real Madrid

Todo comenzó con una campaña publicitaria curiosa y cargada de simbolismo: una furgoneta recorrió la emblemática Plaza de Cibeles luciendo el mensaje “Tú me pediste que vuele…”, acompañado del distintivo “SR93”, siglas asociadas a Ramos y una clara referencia al minuto 93 en que marcó en la final de Lisboa, así como a su dorsal actual en Rayados. Sólo horas después el sencillo “Cibeles” llegó a plataformas digitales.

El contenido lírico de “Cibeles” es directo y nostálgico, repleto de frases que contrastan el cariño y el disgusto que, supuestamente, surgieron en su etapa en el Real Madrid. Algunas líneas destacadas son: “yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele…”; “espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual"; “te puse corona, tú me pusiste alas… No sabía que eran solo para que me alejaras.”

Estas expresiones, en caso de sí ir dirigidas al Real Madrid, contienen una evidente dualidad: amor por el club, pero también el sentimiento de haber sido dejado de lado, como deja claro la frase “Te olvidaste de mí, me dejaste de la’o...”. El mensaje de Ramos se reforzó con el videoclip del tema, pues se incluyeron imágenes icónicas de su etapa como capitán y defensa merengue: celebraciones en La Cibeles, goles memorables y momentos clave en Champions League. El defensor no ha aclarado hacia quien van dirigidos los crípticos mensajes, pero todo parece indicar que sería tanto para el club merengue y a Florentino Pérez, el presidente madridista.

La polémica salida de Sergio Ramos del Real Madrid en 2021

La salida de Sergio Ramos del Real Madrid en 2021 marcó el fin de una era. Tras 16 temporadas en el club, donde conquistó 22 títulos —incluyendo cuatro Champions League y cinco Ligas—, el capitán merengue no logró llegar a un acuerdo con la directiva para renovar su contrato. Ramos buscaba una extensión de dos años, pero el club solo ofrecía uno con reducción salarial, lo que generó tensiones con el presidente Florentino Pérez.

Finalmente, en junio de 2021, el defensa anunció en una emotiva rueda de prensa que dejaba la institución “sin haber querido nunca marcharse”. Su salida fue interpretada como consecuencia de la rigidez de la directiva y de la situación económica postpandemia. Poco después firmó con el Paris Saint-Germain, donde permaneció dos temporadas antes de regresar al Sevilla y posteriormente emigrar a Rayados de Monterrey, donde se mantiene como uno de los íconos del futbol español.

