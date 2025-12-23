Ex futbolista de Rayados suena para llegar a un grande de Sudamérica

El portero Esteban Andrada está en el radar de uno de los clubes más grandes de Sudamérica varios meses después de que dejó a los Rayados por la decisión que tomó la directiva de buscarle un reemplazo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Madrugan a Pumas y confirman a su TERCER REFUERZO para el Clausura 2026

Actualmente el “Sabandija” milita en el Real Zaragoza de la Segunda División de España, pero en las últimas horas su nombre ha sonado para llegar al Colo Colo de Chile, de acuerdo a diferentes medios de aquel país.

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

Andrada busca salir del Zaragoza

El guardameta argentino está cedido, ya que su carta todavía pertenece al Monterrey, por lo que cualquier transferencia también implica al conjunto regiomontano.

Así lo explicó el propio representante de Andrada, quien confirmó el interés del equipo de Colo Colo por los servicios del experimentado futbolista.

“Es cierto que ya hemos tenido contactos con el club chileno. Acaba de jugar su último partido con Zaragoza, antes del receso, club con el que tiene contrato hasta junio próximo", declaró el agente Luciano Nicotra en una publicación del diario chileno La Tercera.

Sin embargo, se detalló que aunque Esteban Andrada estaría interesado en este traspaso, se necesitará primero desvincularse del Real Zaragoza para después buscar la negociación con Rayados, con quien tiene contrato hasta 2027.

La sorpresiva salida de Andrada

“Sabandija” no fue registrado por el conjunto regiomontano para el Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX , debido a que apostaron por el fichaje del portero uruguayo Santiago Mele, lo que implicó que ya no tuviera cabida el argentino en la plantilla.

Esteban Andrada terminó su etapa en la “Pandilla” después de haber disputado 161 partidos con estos colores, con el logro más importante de haber sido parte del título de la Liga de Campeones de la Concacaf en el año 2021.

Durante su estadía con el club albiazul recibió 156 goles, es decir un promedio de casi 1 gol por encuentro; en total jugó 14 mil 489 minutos con el cuadro regiomontano, en los que también consiguió dejar 58 veces su marco en cero.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey CONFIRMA su tercera baja para el Clausura 2026