CONFIRMADO: Equipo de la Liga BBVA MX se queda SIN DT para la Jornada 14 del Clausura 2026

De cara a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, hay un equipo que no va a tener entrenador en el banquillo para su duelo de este fin de semana.

Luego de que la Comisión Disciplinaria diera el reporte de la Fecha 13, Pachuca no va a contar con Esteban Solari en la banca del Estadio Hidalgo para dirigir el juego frente a Santos Laguna, pues el estratega fue expulsado en el partido ante Cruz Azul.

“Causal 9: Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante. (Expulsión). Partidos de Suspensión: 1”, señala el reporte publicado por la Federación Mexicana de Futbol.

A lo largo de la presente campaña, los Tuzos se ubican en el cuarto puesto de la tabla general con registro de 25 puntos, esto tras una serie de resultados de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas. En casa, Pachuca se encuentra invicto con marca de cinco triunfos y dos juegos igualados. Para la Jornada 14, reciben a los ‘Guerreros’, último lugar de la clasificación con 9 unidades.

Como DT de Pachuca, Esteban Solari tiene racha de 13 partidos al frente del equipo con saldo de siete encuentros ganados, cuatro empates y dos partidos perdidos. Además del entrenador, el auxiliar técnico del estratega argentino, Damian Gonzalo Albil, también fue expulsado.

“Causal 2. Abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros o proceder de forma provocativa o exaltada (Expulsión). Partidos de Suspensión: 1”, expresa el documento.

De igual forma, Christian Rivera será baja de la plantilla de los Tuzos para encarar el juego ante Santos, pues el mediocampista colombiano también vio la tarjeta roja en el duelo frente a 'La Máquina'.

"Causal 4: Juego brusco y grave. (Expulsión). Partidos de Suspensión: 1", se añade.