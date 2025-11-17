Esto dijo el entrenador del América Femenil tras clasificar a la final del Apertura 2025

El América selló su pase a la gran final del Apertura 2025 tras vencer 2-0 a Chivas en el Ciudad de los Deportes, completando un contundente 4-0 en el marcador global. Las Águilas, dirigidas por Ángel Villacampa, demostraron una superioridad abrumadora en el clásico nacional y ahora buscarán el título ante Tigres.

Para el cuadro azulcrema, esta será su segunda final consecutiva en el año, luego de caer ante el Pachuca en el Clausura 2025. El técnico español se refirió a esta nueva oportunidad:

"Sabemos que hemos tenido muchas oportunidades de ser campeones por unas cosas u otras, no se nos ha dado, pero el fútbol te vuelvo a poner en una final no es nada fácil. Créanme porque todo el mundo sabemos el club en el representamos perfectamente lo que significa pero entonces este periodo hemos, ha ido creciendo esa dificultad, hemos ido mejorando y creciendo ese carácter competitivo."

Revancha servida

El conjunto americanista mostró un fútbol sólido y efectivo durante ambos juegos de semifinales, manteniendo su portería en cero y aprovechar sus oportunidades ofensivas con precisión. Ahora enfrentarán al combinado felino, que eliminaron a la sorpresa Cruz Azul en otra serie llena de emociones y que fue más pareja en cuanto al trámite de la eliminatoria.

Con el Ciudad de los Deportes como escenario de la ida, el América buscará levantar un trofeo que se le escapó por poco en el torneo anterior. La revancha está servida, y las Águilas llegan con la experiencia reciente que les faltaba hace seis meses.

