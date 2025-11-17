¡Está de vuelta! Zinedine Zidane regresará a los banquillos para dirigir a Francia y ya tiene fecha de debut

El regreso de Zinedine Zidane a los banquillos está cada vez más cerca y lo hará como director técnico de la Selección de Francia para sustituir a Didier Deschamps, quien recientemente consiguió el boleto para el Mundial 2026.

Zidane se ha mantenido alejado de las canchas desde hace cinco años, pero ya tendría un acuerdo para relevar a Deschamps en la Selección en cuanto termine la Copa del Mundo que se desarrollará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Zinedine Zidane dirigirá a Francia tras el Mundial 2026

La Selección de Francia le dará las gracias a Didier Deschamps en cuanto termine el Mundial 2026 y posteriormente será el turno de Zinedine Zidane para tomar las riendas del equipo nacional francés.

Zidane cuenta con experiencia como director técnico del Real Madrid Castilla y con el primer equipo del Real Madrid con el que conquistó tres UEFA Champions League, dos Ligas de España, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Como jugador, Zidane se encargó de guiar a Francia a la conquista de su primera Copa del Mundo en 1998 junto a Didier Deschamps y ahora será él quien releve al que fuera su capitán en la justa mundialista.

Zizou ha rechazado todas las ofertas que se le han presentado para volver a dirigir pensando en que tomará la dirección técnica de Francia.

Reacciones tras confirmarse que Zinedine Zidane dirigirá a Francia

La llegada de Zidane al banquillo de Francia se ha venido manejando prácticamente desde que salió del Real Madrid en 2021, pero será el próximo año cuando finalmente se materialice.

Su ascenso al banquillo nacional ha sido bien recibido incluso por sus excompañeros de selección y el exjugador e íntimo amigo de Zidane, Christophe Dugarry destacó el nombramiento asegurando que desde siempre ha sido el candidato natural para remplazar a Deschamps.

"Desde el momento en el que Zizou fue candidato, se convirtió en el elegido", dijo el campeón del mundo en Francia 98 para RMC y agregó que muy probablemente el presidente de la Federación Francesa de Futbol, Phillppe Diallo, querrá hacer el anuncio en grande.

