OFICIAL: Así se jugará la FINAL del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

Este domingo 16 de noviembre quedó definida la Final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil que enfrentará a dos de los mejores equipos de la fase regular: Tigres y América.

Será la cuarta vez en la historia de la Liga BBVA MX Femenil que Tigres y América se enfrenten en la definición del título con un saldo favorable de dos victorias para las Amazonas y una más para las Águilas.

Definida la Final de la Liga BBVA MX Femenil

Luego de una fase regular en la que arrasaron con 13 victorias, tres empates y apenas una derrota, Tigres ha tenido complicaciones para superar la Liguilla y en sus dos enfrentamientos apenas ha logrado superar por un gol a las Bravas de Juárez en los Cuartos de Final y ahora a Cruz Azul en las Semifinales.

Sin embargo, las Amazonas buscarán demostrar porqué son el equipo más ganador de la división y tendrán la ventaja de cerrar en casa ante las Águilas.

Por su parte, el América terminó tercero en el Apertura 2025 y llega a la Final con un paso arrasador de Liguilla en la que goleó a Rayadas por 6-1 en el global y posteriormente 4-0 a las Chivas en las Semifinales, por lo que se podría pensar que llegará en mejor momento a este partido.

🔜 TENEMOS 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐏𝟐𝟎𝟐𝟓. 🏆



🐯 @TigresFemenil y 🦅 @AmericaFemenil se vuelven a encontrar en una instancia final.



Un capítulo más en el que pelearán por el título, por coronarse. ✨👑✨



¡¡QUÉ EMOCIÓN!! 😍#NuestroFutFemNuestraFinal pic.twitter.com/riiPlTjsuQ — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 17, 2025

Tigres y América reeditan una nueva Final

El América llega a su sexta Final en sus últimos siete torneos; sin embargo, solo en una han podido levantar el trofeo de campeonas.

Ha sido precisamente Tigres el equipo que le ha quitado en dos ocasiones la gloria a las Azulcremas en tiempos recientes, por lo que se tratará de un partido con sabor a revancha para las de Coapa.

Finales recientes de América



Apertura 2022 | Tigres 3-0 América

Clausura 2023 | América 4-2 Pachuca

Apertura 2023 | Tigres 3-0 América

Clausura 2024 | Rayadas 2-2 (4-3 en penales) América

Clausura 2025 | Pachuca 3-2 América



