¡No lo hacían desde el siglo pasado! Esto ilusiona a fans de Tigres

Con seis partidos disputados en este torneo, el ataque de los Tigres puede presumir una cifra que no se había tenido en mucho tiempo y que por ahora ha ilusionado a su afición.

Te puede interesar: ¿Va el ‘Gato’? Polémica designación del árbitro para América vs Chivas

En este lapso, los dirigidos por el técnico Guido Pizarro han destacado por su contundencia frente al marco rival, con una marca de 16 goles a favor en seis encuentros, que además se han distribuido en siete anotadores diferentes.

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

Buenos recuerdos

Esto representa el mejor arranque goleador para el conjunto de la UANL en este siglo, ya que la última vez que marcaron este número de dianas después de seis jornadas, fue en el lejano torneo Verano 1999 cuando Osvaldo Batocletti era el entrenador.

En aquel torneo, los de la “U” de Nuevo León acabaron la fase regular con 34 tantos a favor, pero con 32 en contra, lo que se reflejó que no pudieran clasificar a la Liguilla.

Mientras que para dimensionar el actual ritmo goleador que traen los “Felinos”, vale la pena recordar que en el Clausura 2025 iniciaron con 12 dianas las primeras seis fechas, para acabar el certamen con 24 goles, muy lejos de las mejores ofensivas del torneo pasado.

Distribuyen el ataque

En este semestre, los Tigres han logrado distribuir la responsabilidad goleadora principalmente entre Ángel Correa, Nicolás Ibáñez y Ozziel Herrera, quienes llevan tres tantos cada uno.

Le sigue Juan Brunetta con dos anotaciones, mientras que André-Pierre Gignac, Diego Lainez y Diego Sánchez han aportado una diana respectivamente, sumado a dos autogoles para dar con los 16 goles que llevan los Tigres.

De momento, la ofensiva del conjunto auriazul se ubica como la segunda mejor de la LIGA BBVA MX , igualada con la del Toluca que también lleva la misma cantidad de tantos, y ambas por debajo de las 17 anotaciones que registra el Monterrey.

Aunque cabe destacar que, los “Universitarios” tienen un partido pendiente por el duelo de la Fecha 1 ante las Chivas que se reprogramó, por lo que realmente son el equipo más productivo frente al arco rival en lo que va del campeonato.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Importante jugador firma con Cruz Azul previo a la Jornada 8 del Apertura 2025