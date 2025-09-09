¿Va el ‘Gato’? Polémica designación del árbitro para América vs Chivas

Este sábado, el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario del esperado Clásico Nacional entre América y Guadalajara, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025. Como es habitual, la designación del árbitro central ha generado revuelo, y la Comisión de Árbitros ha decidido confiar en Óscar Mejía para dirigir este duelo de alta tensión. Acompañado por Christian Kiabek Espinosa y Enrique Bustos como asistentes, Iván López como cuarto árbitro, y con Diana Pérez Borja y Enrique Martínez en el VAR, Mejía enfrentará una prueba de fuego en su segundo Clásico Nacional como juez central.

¿Cuántos años de experiencia tiene el árbitro Óscar Mejía?

Óscar Mejía, con nueve años de experiencia en la Liga MX, no es un nombre nuevo, pero su historial en partidos de esta magnitud es limitado. Su único antecedente en un América vs. Guadalajara fue en la semifinal de ida del Clausura 2024, un encuentro que terminó en un empate sin goles en el Estadio Akron. Aunque su actuación fue correcta, la falta de experiencia en duelos de este calibre genera dudas. Mejía cuenta con gafete FIFA, pero únicamente como árbitro VAR, no como central en partidos internacionales, lo que pone en tela de juicio su capacidad para manejar la presión de un clásico en un estadio repleto.

En el actual torneo, Mejía ha pitado solo dos encuentros: Necaxa vs. León en la jornada 5 y Querétaro vs. San Luis en la fecha 6. En esos partidos, mostró 13 tarjetas amarillas, una roja y marcó tres penales, cifras que reflejan un estilo riguroso, pero su escasa actividad este semestre podría ser un punto en contra.

¿Dónde están César Ramos y Marco Antonio Ortiz?

La pregunta que resuena entre aficionados y analistas es: ¿dónde están los árbitros más experimentados? Figuras como César Ramos y Marco Antonio Ortiz, ambos con proyección para el Mundial 2026, fueron relegados a roles de VAR para otros partidos de la jornada. Ramos estará en el Atlas vs. Santos, mientras que Ortiz apoyará en el Querétaro vs. Monterrey.

