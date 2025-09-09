ÚLTIMA HORA: Importante jugador firma con Cruz Azul previo a la Jornada 8 del Apertura 2025

De cara a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, fecha en la que Cruz Azul visita a Pachuca en el Estadio Hidalgo, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón ha tomado una decisión importante dentro de la plantilla durante esta Fecha FIFA.

Jugador firma con Cruz Azul previo a la Jornada 8

Luego de que se cayera el traspaso de Gozalo Piovi al Inter de Miami, el futuro del zaguero argentino ya se encuentra definido, pues el defensor de 31 años de edad ha vuelto a firmar contrato con la escuadra de La Noria, renovando su vínculo hasta 2028.

A pesar del interés del equipo comandado por Javier Mascherano por llevar a Piovi a sus filas, la transferencia no se pudo cerrar debido a que los equipos no llegaron a un acuerdo para cerrar el traspaso.

Desde su llegada a Cruz Azul, Gonzalo Piovi tiene un registro de 78 partidos en los cuales, ha podido colaborar con 18 asistencias. Actualmente, bajo el mando de Nicolás Larcamón, el zaguero es una pieza indiscutible en el once titular de La Máquina. En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el Torneo Apertura 2025, el defensor ha disputado todos los minutos disponibles en siete partidos.

El siguiente partido de Cruz Azul es visitando a Pachuca en la Fecha 8, encuentro a disputarse el 13 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo de la CDMX. El equipo de La Noria se mantiene invicto en el certamen en curso con marca de cinco victorias y dos empates, resultados con los que se ubican en el tercer lugar de la tabla general con 17 puntos.

