¿Sí era valioso? Esto costaba Gabriel Milito cuando era futbolista y no entrenador

Chivas aún no termina de despegar en el Apertura 2025 y, tras la derrota frente a Cruz Azul en la séptima jornada, Gabriel Milito reveló si piensa renunciar tras los malos resultados . Todos los focos apuntan hacia el entrenador argentino, quien no ha terminado de plasmar su idea sobre sus jugadores obteniendo un resultado lamentable hasta el momento. Sin embargo, Milito sí supo brillar como futbolista y logró tener un precio muy elevado.

Durante el año 2007, Milito logró alcanzar un valor de mercado de 20 millones de euros, según indica Transfermarkt, sitio especializado en rumores de mercado y transferencias. Esto sucedió cuando fue transferido desde el Real Zaragoza al FC Barcelona de España. El hoy entrenador de Chivas supo ser un defensor central muy aguerrido, pero a la vez técnico, dejando su huella en LaLiga. Cabe destacar que Nicolás Larcamón elogió el trabajo de Milito .

Getty Images Gabriel Milito llegó a tener un precio de 20 millones de euros

Los números de Gabriel Milito como jugador del FC Barcelona

Milito fichó por el Barça para la temporada 2007/08 y logró afianzarse como defensa central titular del equipo español. Jugó cuatro años allí y en total disputó 76 partidos, anotando 2 goles y repartiendo una asistencia. Durante su estadía en Barcelona, Milito logró ganar 3 ligas, una Copa del Rey y 2 Supercopa de España. El argentino supo dejar su huella, pero ahora busca hacerse un nombre como entrenador.

¿Cómo fue la carrera de Gabriel Milito como jugador?

El estratega del Guadalajara se formó como futbolista en la academia de Independiente de Argentina y debutó como profesional en el año 1997. En 2002 supo ser campeón del futbol argentino con el ‘Rojo’ y, un año más tarde, el Real Zaragoza lo fichó a cambio de 3,5 millones de euros.

Con el conjunto español dio el batacazo y ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España durante la temporada 2003/04. Ya en 2007, el Barcelona se interesó en sus servicios y pagó 20 millones por su ficha. Tras varios años de éxito en el conjunto blaugrana, en 2011 decidió retornar a Independiente una vez finalizado su contrato. Un año más tarde, en 2012, Milito se retiraría del futbol.