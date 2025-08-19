Insólito: Gabriel Milito insiste con este método que no le funcionó al último entrenador de Chivas

Chivas no atraviesa un gran momento en el Apertura 2025 y en redes sociales, Gabriel Milito es señalado como el máximo culpable . En estas primeras fechas de la Liga BBVA MX, el sello del entrenador aún no se ve plasmado dentro del terreno de juego y los aficionados del Rebaño ya empezaron a perder la paciencia. Ahora, se pudo dar a conocer que el DT argentino utiliza un método durante sus entrenamientos que no ha funcionado en este último tiempo.

Según diversos reportes, Gabriel Milito comparte una metodología de trabajo con Fernando Gago: no formar equipos completos en los entrenamientos. Normalmente, los entrenadores suelen plasmar dos equipos utilizando a la gran mayoría de los jugadores del plantel a la hora de practicar futbol para que se enfrenten entre ellos. Sin embargo, ni Gago ni Milito trabajan de esta forma. Por otro lado, Chivas estaría a punto de perder a Alan Mozo en este mercado de fichajes .

Chivas / X Gabriel Milito y su método de entrenamiento en Chivas

Otra característica similar de la forma de trabajar entre Milito y Gago es que ninguno de los dos suelen hablar de titulares y suplentes. Los dos entrenadores buscan mantener motivados a sus jugadores y no dejar que se conformen los que se sienten titulares. De todas formas, el ex Atlético Mineiro parece tener un once titular fijo ya que no elevan su bajo nivel, pero siguen siendo parte de la nómina inicial. Cabe destacar que Gago se fue de Guadalajara tras ser llamado por Boca Juniors.

Los temerarios números de Gabriel Milito en su comienzo con Chivas

El presente de Chivas es desolador y es que en el Apertura 2025 acumulan 3 puntos de 12 posibles. Desde que comenzó la temporada, Milito estuvo al mando de 7 partidos con el Rebaño contando Liga BBVA MX y Leagues Cup 2025, acumulando un sólo triunfo, un empate y cinco derrotas. Además, el equipo suma 9 goles a favor y 11 en contra, siendo cifras realmente aterradoras para cualquier aficionado del Guadalajara.

¿Qué será del futuro de Gabriel Milito en Chivas?

Según diversos reportes y pese al mal momento que atraviesa el Guadalajara, Gabriel Milito continuará con su cargo como entrenador. Resulta que Alejandro Manzo y Javier Mier siguen confiando en la decisión que tomaron hace unos meses atrás, por lo que el argentino continuará en Guadalajara.