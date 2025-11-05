deportes
Este sería el motivo del accidente automovilístico de Blue Demon Jr que puso su vida en riesgo

Lucha Azteca
Blue Demon Jr, figura y leyenda de la lucha libre mexicana, tuvo un accidente automovilístico la madrugada del 27 de octubre una la carretera desde Puebla a la Ciudad de México en el que presuntamente una piedra en su camino lo hizo perder el control del auto, ocasionando una aparatosa volcadura, accidente que pudo haberle costado la vida.

Blue Demon Jr., con una trayectoria en la lucha libre que data desde julio de 1985, dejó este martes el hospital en el que estuvo internado la última semana, siendo asistido en silla de ruedas, pero por su propio pie subió a un auto que lo llevó a su casa en su estado de convalecencia.

Blue Demon Jr. producto de ese accidente padeció de un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo y daño neurológico , lo que tuvo su caso en mucho riesgo, pero ha respondido de manera adecuada al tratamiento que lo llevó a estar en terapia intensiva.

Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico

¿Blue Demon Jr logrará regresar a la lucha libre?

El médico Mario García , quien es experto en el área médica de traumatismos y que ha atendido a muchos luchadores en su carrera, como la certificación de la muerta de El Hijo del Perro Aguayo, explicó a Azteca Deportes, que en este caso divide la situación entre la persona que da vida a Blue Demon Jr y el propio personaje.

Espera que la persona salga adelante en lo que medicamente sufrió y pueda tener una vida normal, pero cuestiona que el personaje o luchador tenga un regreso del mismo nivel, sin embargo vaticina que el retiro del cual el propio Blue Demon Jr habló, pueda suceder como solía tener sus combates, aunque con "ciertas limitantes" .

El galeno recalcó que en una semana tendrá cita con el luchador para revisar los avances, y recalcó que un buen día en su progreso es una gran ganancia en esta batalla del luchador por recuperarse.

