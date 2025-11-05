deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Revelan primer diagnóstico de Blue Demon Jr: traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo y daño neurológico

Blue Demon Jr sufrió de un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo y daño neurológico; ya ha dejado el hospital con un buen pronóstico tras el aparatoso accidente.

blue demon jr deja el hospital 4 noviembre 2025
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

Esta tarde de martes, el luchador Blue Demon Jr dejó el hospital en el que fue atendido la última semana a causa de un peligroso accidente automovilístico que pudo haberle costado la vida. En silla de ruedas siendo asistido y luego caminando a un auto que ya lo esperaba, acompañado de su hijo, el gladiador continuador de la leyenda azul, fue dado de alta con la combalecencia y una serie de recomendaciones médicas que deberá de seguir.

¿Qué fue lo que le pasó a Blue Demon Jr?

Blue Demon Jr sufrió la madrugada del lunes 27 de octubre un accidente a bordo de un automovil , en el que presuntamente el auto volcó a causa de una piedra en el camino, lo que lastimó de gravedad la integridad del luchador, especialmente su cabeza, teniendo como primer diagnóstico un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo y daño neurológico, de acuerdo al médico especialista y que lo ha atendido, el Dr Mario García.

Mario García explicó que para descartar problemas en órganos, se exploró el abdomen sin encontrar problemas más allá del impacto.

Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico

¿Blue Demon Jr volverá a luchar arriba de un ring?

El médico Mario García, quien atendió en su momento al Rayo de Jalisco Jr. al Sr Perro Aguayo y quien se encargó de certificar el fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo , recalcó que con el momento clínico que vive Blue Demon Jr podría pronosticar que en tres meses podría eventualmente regresar a la actividad, sin embargo, hay muchos temas por analizar por lo que resulta complicado tener un pronóstico en ese sentido.

Explicó que Blue Demon Jr estaba en e ocaso de su carrera, por lo que sí sugiere que tendrá "las capacidades para tener una lucha de despedida digna, dentro de ciertas limitantes", y acotó que mucho dependerá de lo que también anhele la persona que le da vida a Demon Jr.

blue demon jr deja el hospital 4 noviembre 2025

Blue Demon Jr, padecería de un momento delicado emocionalmente

Blue Demon Jr, de acuerdo a su médico, vive un momento de trance emocional en el que se cuestiona "por lo que tengo, lo que quiero y lo que pude haber perdido". Producto de ello, es que el galeno lo ha visto llorar, teniendo como referencia a muchos luchadores que cuando lloran, no es por el dolor físico, sino por las emociones que están pasando por su cabeza y que les afecta hasta romper en llanto.

Blue Demon Jr

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×