Revelan primer diagnóstico de Blue Demon Jr: traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo y daño neurológico

Esta tarde de martes, el luchador Blue Demon Jr dejó el hospital en el que fue atendido la última semana a causa de un peligroso accidente automovilístico que pudo haberle costado la vida. En silla de ruedas siendo asistido y luego caminando a un auto que ya lo esperaba, acompañado de su hijo, el gladiador continuador de la leyenda azul, fue dado de alta con la combalecencia y una serie de recomendaciones médicas que deberá de seguir.

¿Qué fue lo que le pasó a Blue Demon Jr?

Blue Demon Jr sufrió la madrugada del lunes 27 de octubre un accidente a bordo de un automovil , en el que presuntamente el auto volcó a causa de una piedra en el camino, lo que lastimó de gravedad la integridad del luchador, especialmente su cabeza, teniendo como primer diagnóstico un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo y daño neurológico, de acuerdo al médico especialista y que lo ha atendido, el Dr Mario García.

Mario García explicó que para descartar problemas en órganos, se exploró el abdomen sin encontrar problemas más allá del impacto.

Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico

¿Blue Demon Jr volverá a luchar arriba de un ring?

El médico Mario García, quien atendió en su momento al Rayo de Jalisco Jr. al Sr Perro Aguayo y quien se encargó de certificar el fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo , recalcó que con el momento clínico que vive Blue Demon Jr podría pronosticar que en tres meses podría eventualmente regresar a la actividad, sin embargo, hay muchos temas por analizar por lo que resulta complicado tener un pronóstico en ese sentido.

Explicó que Blue Demon Jr estaba en e ocaso de su carrera, por lo que sí sugiere que tendrá "las capacidades para tener una lucha de despedida digna, dentro de ciertas limitantes", y acotó que mucho dependerá de lo que también anhele la persona que le da vida a Demon Jr.

Blue Demon Jr, padecería de un momento delicado emocionalmente

Blue Demon Jr, de acuerdo a su médico, vive un momento de trance emocional en el que se cuestiona "por lo que tengo, lo que quiero y lo que pude haber perdido". Producto de ello, es que el galeno lo ha visto llorar, teniendo como referencia a muchos luchadores que cuando lloran, no es por el dolor físico, sino por las emociones que están pasando por su cabeza y que les afecta hasta romper en llanto.