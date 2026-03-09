El complicado calendario que tiene Pumas por delante

Pumas tendrá varias jornadas interesantes tras el duelo ante Necaxa. Los felinos deberán enfrentar a Cruz Azul, América y Chivas de manera consecutiva.

Algo que podría ayudar o perjudicar a Efraín Juárez, quien de no obtener los mejores resultados ante estos rivales, podría significar una salida prematura del conjunto felino.

"No es que salgamos a dar un buen partido y a ver qué pasa, sino a ganar. Hoy cumplo un año de estar al frente y pude haber cerrado el partido en el 2-2, pero no juego a no perder. Eso no, pero prefiero la sensación de frustración y tristeza que otra cosa", dijo el DT felino tras la derrota ante Toluca.

Partidos duros y definitorios, lo que le viene a Pumas

El DT de los auriazules sabe que el equipo ha mejorado, aunque se vienen las pruebas de fuego tras el duelo ante Necaxa.

"Feliz, creo que si me hubiesen dicho que todo lo que he vivido y que vimos del Pumas ante Chivas, me fui preocupado al hotel porque veía que no había conexión, no había identidad, un momento complicado del equipo en resultados y en ánimo. La verdad es que, más allá de irme preocupado, era una sensación de cómo se puede cambiar eso, y la sensación ahora es diferente: con un estadio entregado a nosotros, un equipo con idea futbolística, morirnos en la raya, una identidad clara, jugadores identificados que entienden y saben lo que representan", expresó el estratega de Pumas.

El estratega universitario espera que el equipo siga creciendo en la Liga BBVA MX.

"Empezamos a tener momentos buenos. No ha habido muchos, pero va con la primera pregunta. No te vas satisfecho cuando el resultado no se da. Enfrentamos al mejor equipo de la liga, el bicampeón, con un entrenador que conozco bien. Los vimos a los ojos. Nos hacen dos goles de otro partido y el tercero, con la inercia, van por eso, y nosotros, la desatención", sentenció.

