Los 3 clubes de la Liga BBVA MX que podrían madrugar a Pumas y quitarle a Keylor Navas

Los días siguen su curso y, pese al gran momento que vive en los Pumas de la UNAM, Keylor Navas aún no firma una extensión en su contrato. Ante esta situación, desde ya comienzan a surgir nombres de posibles clubes de la Liga BBVA MX que intentarán arrebatárselo de los del Pedregal.

De acuerdo con información de El Futbolero, existen un total de tres equipos de la Liga BBVA MX que estarían siguiendo muy de cerca el presente de Keylor Navas, pues entienden que, al no renovar con Pumas, podría estar libre en los próximos meses a fin de tener una nueva aventura en México.

¿Qué clubes podrían arrebatarle a Pumas a Keylor Navas?

Rayados: La fuente señala que Monterrey podría ficharlo para tener a un elemento de confianza pese a los buenos minutos del Mochi Cárdenas; además, Keylor Navas seguramente percibiría un salario más alto del que actualmente goza en los Pumas de la UNAM.

Toluca : Se trata de reforzar nada más y nada menos que al actual bicampeón de la Liga BBVA MX. De hacerse oficial este fichaje Keylor no tendría que trasladarse tantos metros respecto a su residencia en la capital y, además, podría aprovechar que los Diablos no tienen segura su puerta para hacerse con la titularidad.

Xolos: El equipo fronterizo cuenta con la ventaja principal de estar a unos metros de Estados Unidos, lo cual podría sugerir un estilo de vida más cómodo para Keylor Navas y el resto de su familia, sobre todo, considerando que está cada vez más cerca del retiro.

¿Cuáles son los números de Keylor Navas en la Liga BBVA MX?

Después de su paso por el futbol argentino, Keylor Navas llegó a los Pumas de la UNAM en julio del 2025, por lo que está a punto de cumplir un año con la institución capitalina. En esta cantidad de tiempo, el tico acumula 29 partidos, una tarjeta roja, 39 goles encajados y siete vallas invictas.