Cruz Azul, ante una deuda histórica; así buscará tomar revancha a nivel internacional

Cruz Azul se mantiene como uno de los líderes de este torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX de la mano de Nicolás Larcamón, técnico que lleva menos de un año en la institución pero que, sin embargo, ha logrado llevar a la escuadra cementera a lo más alto a nivel nacional.

cruz azul

Y si bien durante este semestre el objetivo más importante es la Liga BBVA MX, Cruz Azul entiende que, a nivel internacional, tiene una deuda histórica que tendrá que lidiar. Eso sí, vale reconocer que la misma llegará en el segundo semestre del año; es decir, después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué deuda histórica tendrá que lidiar Cruz Azul a nivel internacional?

A pesar de las grandes actuaciones que el club ha tenido en los últimos años, una de las pesadillas que Cruz Azul ha vivido en el pasado reciente es la Leagues Cup. De hecho, uno de los resultados más abultados en su historia se dio en este torneo, cuando cayó 7-0 frente a Seattle Sounders el año pasado.

Consciente de esta situación, Cruz Azul sabe que no se puede dar el lujo de volver a decepcionar a nivel internacional. Por tal motivo, los cementeros recientemente conocieron el calendario que tendrán en la nueva edición de la Leagues Cup 2026, la cual comenzará en agosto de este año.

De acuerdo con el calendario, Cruz Azul enfrentará a tres equipos de la MLS en esta nueva edición internacional, siendo estos Philadelphia Union, New York City y Chicago el 6, 9 y 13 de agosto, respectivamente. Cabe decir que todos los juegos de los capitalinos serán en territorio norteamericano.

¿Cuántas Concachampions tiene Cruz Azul en su historia?

No todo es negativo para Cruz Azul a nivel internacional, pues si bien en la Leagues Cup no ha podido brillar, en el torneo intercontinental más grande que juega, la Concachampions, la Máquina es junto al América las dos escuadras más ganadoras a nivel internacional con 7 trofeos cada uno.