Los 4 equipos de la Liga BBVA MX que están en zona roja

A falta de seis jornadas en el Apertura 2025, Mazatlán, Tigres, Cruz Azul y Toluca están en riesgo de perder tres puntos por no cumplir con la Regla de Menores de la Liga BBVA MX , que exige 1,170 minutos de juego para jugadores nacidos en 2003 o posteriores (menores de 23 años).

La normativa, reintroducida el año pasado para promover el desarrollo de juveniles mexicanos, tiene en zona de alerta a estos 4 clubes. Si dividimos los 1170 minutos entre 17 jornadas, nos da un total de 69 minutos por jornada para cumplir el reglamento. Luego de 11 fechas, los equipos en promedio deberían tener alrededor de 759 minutos.

Los minutos que le faltan por cumplir a cada club

Ocho clubes ya cumplieron con la regla: Chivas, Puebla, León, Atlas, Atlético de San Luis, Tijuana, Pachuca y Juárez. Sin embargo, los cuatro equipos mencionados están por debajo del promedio, aunque tienen un tope de 225 minutos por partido para alcanzar la meta en las 6 jornadas restantes. El incumplimiento acarrea una sanción de tres puntos y una multa del 15% en derechos de formación.

Mazatlán acumula 735 minutos y necesita 435 más. Omar Moreno, de 20 años, lidera con 317 minutos, seguido por Ángel Saavedra e Iván González. Tigres registra 681 minutos, con 489 pendientes. Bernardo Parra es el principal contribuyente con 508 minutos, seguido de Marcelo Flores con 140. Cruz Azul suma 660 minutos y debe alcanzar 510 adicionales, con Luka Romero como referente (510 minutos). Toluca, el más rezagado, tiene 627 minutos y le faltan 543, con Everardo López aportando 317 minutos.

Los Seleccionados para el Sub20, cumplieron

Un alivio para Tigres, Toluca y Cruz Azul es el Mundial Sub-20 en Chile. Jugadores como Diego Sánchez (Tigres), Everardo López y Oswaldo Virgen (Toluca), y Emmanuel Ochoa, Jaziel Mendoza, Amaury Morales y Mateo Levy (Cruz Azul) sumarán minutos al participar con México, ayudando a sus clubes a cumplir la regla.

