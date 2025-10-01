¡Bolas Don Cuco! David Medrano revela quién es la verdadera figura en el resurgir de Chivas

El Rebaño Sagrado ha encontrado en Diego Campillo, de 23 años, a uno de los artífices de su notable repunte en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX .

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La SANCIÓN a Efraín Juárez con Pumas tras ser EXPULSADO del Clásico Capitalino ante América

Luego de un inicio complicado, donde Chivas apenas sumó 4 de los primeros 18 puntos, el equipo dirigido por Gabriel Milito ha retomado el rumbo, consiguiendo 10 de los últimos 15 puntos disponibles, con un destacado 66% de efectividad. Este resurgimiento incluye victorias clave en el Clásico Nacional frente al América, así como contra Necaxa y Puebla, además de un empate frente a Tigres, en el que un penal atajado por Nahuel Guzmán impidió un triunfo rojiblanco.

¡La maldición sigue viva! América vs Pumas rumbo a la Jornada 11 en el Estadio Ciudad de los Deportes | Los Protagonistas

Campillo, una fija en el once de Milito

En este contexto, Diego Campillo se ha ubicado como una pieza fundamental en el esquema de Milito. El joven canterano, quien regresó a Chivas tras un exitoso paso por Bravos de Juárez, ha participado en los 11 partidos del torneo, 9 de ellos como titular, acumulando 785 minutos, lo que lo convierte en el cuarto jugador con más minutos en el plantel. Además, ya marcó un gol en su retorno al Guadalajara, consolidándose como un elemento versátil y confiable.

El analista de TV Azteca, David Medrano, no escatimó en elogios para Campillo en el programa Los Protagonistas: “Un muchacho formado en la cantera de Chivas, no tuvo opción en primera instancia, se tuvo que ir vendido a Bravos de Juárez y la rompió como volante de contención. Guadalajara tuvo que pagar una cantidad importante para traerlo de regreso y se ha convertido en todo un ‘utility’: zaguero central, lateral derecho, contención, segundo volante de contención. Diego Campillo es de los futbolistas más importantes de Chivas y es la revelación de esta jornada”.

Lo que viene para Chivas

Con la mira puesta en los cuartos de final o en asegurar un lugar en el Play-In, Campillo será clave en las próximas seis jornadas. Sin embargo, el mediocampista deberá cuidarse en el próximo duelo ante Pumas en Ciudad Universitaria, ya que acumula cuatro tarjetas amarillas y una más lo dejaría fuera del partido contra Mazatlán.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Martinoli? Está fascinado con el nivel de un jugador ¡del América!