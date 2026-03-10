Estos equipos todavía no cumplen con la regla de menores en la Liga BBVA MX

Pasaron ya 10 jornadas disputadas en el Clausura 2026, oficialmente se ha cruzado la línea de medio torneo y ya está claro cuáles son los equipos que han priorizado el desarrollo de los jóvenes y su transición al profesionalismo, así como los clubes que le han dado un mayor peso al resultado en el corto plazo, y que aún corren el riesgo de perder puntos, si no emplean más jóvenes en la segunda mitad del certamen.

Hasta el momento, son ocho las instituciones que ya cumplieron a cabalidad con el tiempo mínimo requerido en la Tabla de Participación de Menores (1,170 minutos repartidos entre futbolistas nacidos del 2003 en adelante).

Al momento, pocos equipos le han dado lugar a los jóvenes

El Mazatlán lidera dicho rubro, con dos mil 342 minutos acumulados. Lo siguen el Necaxa (dos mil 325), el Puebla (dos mil 314), las Chivas (dos mil 160), el Pachuca (mil 756), Santos Laguna (mil 337), el Atlético de San Luis (mil 268) y el Monterrey (mil 175).

Debajo, viene el pelotón de equipos que todavía no registra las cifras requeridas y, a continuación, repasamos de quiénes se trata, así como la cantidad de minutos que necesitan para alcanzar la meta establecida por las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol.

- Pumas - Minutos: 1081, le faltan 89

- Querétaro - Minutos: 1041, le faltan 129

- Atlas - Minutos: 1001, le faltan 169

- Juárez - Minutos: 953, le faltan 217

- Cruz Azul - Minutos: 814, le faltan 356

- Tijuana - Minutos: 718, le faltan 452

- América - Minutos: 716, le faltan 454

- León - Minutos: 655, le faltan 515

- Toluca - Minutos: 587, le faltan 583

- Tigres - Minutos: 577, le faltan 593

Próximos a cumplir con la regla

Mientras entidades como el Club Universidad Nacional, los Gallos Blancos y los zorros parecen estar encaminados a cumplir la cuota en el próximo par de fechas, hay equipos como 'La Fiera', los Diablos Rojos y la U de Nuevo León, que tendrán que apelar a rotaciones en fechas decisivas, para llegar al número estipulado y evitar que su cosecha de unidades se vea disminuida.

