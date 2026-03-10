¡ÚLTIMA HORA! Liga BBVA MX Confirma la FECHA y HORA en la que se jugará el Clásico

El Clásico Tamaulipeco entre la Jaiba Brava y los Correcaminos de la UAT correspondiente a la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX ya tiene fecha y hora confirmadas, luego de que se tuviera que reprogramar tras los incidentes de violencia que azotaron al país el pasado domingo 22 de marzo y que afectaron a varias entidades, incluyendo Tamaulipas.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! David Medrano asegura que la Comisión de Arbitraje analiza DENUNCIA ante amenazas de muerte al ‘Gato’ Ortiz

Tigres vs Monterrey | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

Confirman la fecha y hora del Clásico Tamaulipeco

La Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX tuvo que postergar un par de encuentros debido a hechos de violencia y finalmente han anunciado cuando podrán disputarse esos compromisos.

El Clásico Tamaulipeco entre la Jaiba Brava y Correcaminos que estaba programado para jugarse el 22 de febrero será reprogramado para jugarse el próximo miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas en la cancha del Estadio Tamaulipas de Tampico Madero, confirmó la Liga BBVA Expansión MX.

Así mismo, el duelo entre el Tapatío en contra de Tlaxcala, que también estaba originalmente programado para jugarse el 22 de febrero, ha sido reprogramado para jugarse el próximo martes 7 de abril a las 17:00 horas en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez de Tepatitlán, Jalisco.

Jaiba Brava disputará el Clásico Tamaulipeco ante Correcaminos|X: JaibaBrava_TM

Jaiba Brava vs Correcaminos



Fecha: Miércoles 18 de marzo

Hora: 20:00 horas

Lugar: Estadio Tamaulipas

Tapatío vs Tlaxcala



Fecha: Martes 7 de abril

Hora: 17:00 horas

Lugar: Estadio Tepa Gómez

Te puede interesar: Otra mala noticia para el América: Jardine confirma una baja que vuelve a preocupar en Coapa