Los cañoneros de los Dodgers desde 2020: el ranking de jonrones que manda en Los Ángeles

Hablar de Dodgers desde 2020 es hablar de una franquicia que encontró el balance perfecto entre talento, constancia y pegada. La organización sostuvo su lugar como contendiente año tras año, y aunque el roster cambió, el guion se repitió con una idea clara: producir carreras con paciencia… y con jonrones que apagan estadios.

La lista de los jugadores con más jonrones de los Dodgers desde 2020

Estos son los 10 jugadores con más home runs con los Dodgers desde 2020, un ranking que resume la identidad ofensiva del equipo en el último lustro. La lista mezcla caras de toda la vida, figuras que llegaron para elevar el techo, y también nombres que, sin tanto ruido, terminaron sumando más poder del que muchos imaginaban.

Lo más llamativo está en la cima. Mookie Betts encabeza el listado con 152 home runs, una cifra que lo confirma como una de las piezas más determinantes de la era reciente, no solo por su impacto completo, sino por su capacidad de aparecer en momentos grandes. Muy cerca aparece Max Muncy con 139, el “power bat” constante que muchos equipos quisieran tener cuando el pitcher rival deja un error en la zona.

El podio lo completa Will Smith con 113, un catcher que se ganó lugar de estrella a base de producción real. Y justo detrás aparece un nombre que cambió el panorama ofensivo en la franquicia: Shohei Ohtani, con 109, una cifra enorme considerando su etapa reciente en Los Ángeles y el efecto inmediato que tuvo en el lineup.

Top 10 de home runs con Dodgers desde 2020:



Mookie Betts — 152 Max Muncy — 139 Will Smith — 113 Shohei Ohtani — 109 Freddie Freeman — 96 Teoscar Hernández — 58 Chris Taylor — 57 Justin Turner — 44 Cody Bellinger — 41 Andy Pages — 40



