MLB: Él es Roberto Saucedo, mexicano menor de edad que firmó con Los Dodgers

Se trata, posiblemente, de una de las noticias más inesperadas y, a su vez, agradables que el mundo del beisbol en México ha tenido en los últimos años. En los más recientes días se confirmó la llegada de Roberto Saucedo Jr a la Major League Beisbol (MLB) , más precisamente a la organización de Los Dodgers de los Ángeles.

Será a través de la temporada 2026 que Roberto Saucedo Jr, con apenas 17 años de edad, tenga su primera experiencia en las Grandes Ligas nada más y nada menos que con el actual campeón de la MLB. Ante este hecho, no está de más conocer un poco respecto a quién es este jugador.

¿Quién es Roberto Saucedo y cómo llegó a la MLB con Los Dodgers?

Roberto Saucedo Jr llega a la organización de Los Dodgers como parte de su proceso de visoreo en distintas partes del mundo, incluyendo México. Ante esto, el equipo de la MLB fue conquistado por el otrora jugador de los Sultanes de Monterrey, esto gracias a sus habilidades y proyección a futuro.

Cabe mencionar que Saucedo tuvo un interesante desarrollo por los Sultanes, hecho que ayudó a lograr un acuerdo para que forme parte de Los Dodgers a partir de la próxima temporada. Se trata, entonces, de uno de los prospectos mexicanos más interesantes no solo por contar con 17 años, sino por ser hijo del jonronero Roberto Saucedo, quien forma parte del Salón de la Fama.

Dentro de sus características, destaca su labor como catcher y sus habilidades con la bola, pues se describe como un jugador con un brazo fuerte y con una sublime capacidad defensiva, hecho que lo diferencia de su padre que, entre otras cosas, destacaba por tener un poderío ofensivo sin igual.

Los Dodgers siguieron a Roberto desde hace varios años

En medio de la firma que concretó su llegada a Los Dodgers, el representante del equipo aseguró que siguieron el desarrollo del mexicano desde que este tenía entre 12 y 13 años de edad a través de la información que le entregaba su padre , por lo que la decisión de firmarlo se dio hace algún tiempo, en medio del showcase de los Sultanes de Monterrey.