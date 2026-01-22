OFICIAL: Pieza CLAVE del bicampeonato de Diablos Rojos del México firma con organización de MLB en Los Ángeles

Efraín Contreras Cobarrubias, lanzador mexicano de 26 años, continuará su carrera profesional en el béisbol de Estados Unidos tras firmar un contrato de Ligas Menores con la organización de los Los Angeles Angels, acuerdo confirmado el 20 de enero de 2026.

Contreras fue una de las piezas más importantes del cuerpo de pitcheo de los Diablos Rojos del México durante la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), año en el que el equipo capitalino consiguió el bicampeonato. Su desempeño lo consolidó como relevista confiable a lo largo del calendario y en la postemporada.

Números de Efraín Contreras con Diablos Rojos del México (LMB 2025)

Durante la temporada 2025, el brazo derecho registró las siguientes estadísticas con la novena escarlata:

• Récord: 3-0

• Efectividad (ERA): 3.06

• Juegos: 17

• Entradas lanzadas: 32.1

• Ponches: 34

• WHIP: 1.24

En la campaña 2024 tuvo una participación breve de una entrada lanzada sin permitir carrera. Además, Contreras fue seleccionado al Juego de Estrellas de la LMB 2025, donde representó a la Selección Mexicana en el Clásico de Media Temporada.

Actividad reciente y panorama con los Angels

Previo a su llegada a la organización angelina, Contreras se mantuvo activo durante el invierno en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón, equipo al que llegó tras ser cambiado por los Tomateros de Culiacán. Con los Yaquis se afianzó como cerrador, finalizando la campaña regular con 15 salvamentos.

También tuvo actividad internacional al ser asignado como refuerzo a los Leones del Escogido en la Liga Dominicana. Con los Angels, Contreras fue invitado al Spring Training de Grandes Ligas, donde buscará ganarse un lugar en el roster de MLB o ser asignado a Triple-A con los Salt Lake Bees.

Experiencia previa en organizaciones de MLB

Esta será la tercera organización de MLB para el lanzador chihuahuense, luego de haber pertenecido anteriormente a los San Diego Padres y Philadelphia Phillies.

En Anaheim, Contreras compartirá organización con el zurdo mexicano Sammy Natera, quien se encuentra en el último escalón rumbo a las Grandes Ligas. Ambos trabajarán durante la pretemporada en Arizona entre febrero y marzo, con miras a ser considerados para el Opening Day.

De lograr su debut en MLB, Contreras se convertiría en el quinto lanzador chihuahuenseen llegar al mejor béisbol del mundo y el primero desde el año 2000, cuando Luis Carlos Rivera lo hizo con los Orioles de Baltimore.