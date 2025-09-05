Los futbolistas de Tigres que han desaparecido con Guido Pizarro

Tanto Sebastián Córdova, como Marcelo Flores, son dos de los futbolistas que prácticamente han desaparecido desde que llegó Guido Pizarro al banquillo de los Tigres.

Entre lesiones, disminución de sus rendimientos y decisiones tácticas, ambos jugadores mexicanos apenas suman unos cuantos minutos disputados en lo que va del Apertura 2025, lo que ha generado mucha incertidumbre entre los aficionados auriazules.

Juegan poco y nada...

‘Sebas’ ha entrado de cambio en tres partidos del presente torneo, pero apenas registra 45 minutos en cancha, sin conseguir ninguna anotación ni asistencias, mientras el ‘Chelo’ tan solo entró de cambio para jugar 31 minutos en el duelo contra el Puebla, sin aportar al marcador.

Aunque su poco protagonismo se agudizó con el “Conde”, tanto Córdova como Flores, han pasado todo el 2025 sin consolidarse en la alineación de los “Felinos”, ya que desde febrero ninguno de los dos ha podido terminar un partido completo con el conjunto regiomontano.

Sus mejores números en Tigres

Este mal momento contrasta con los buenos momentos que han tenido los dos futbolistas de perfil ofensivo desde su llegada a los Tigres. ‘Sebas’ revitalizó su carrera después de dejar al América y registró su mejor temporada completa ya vistiendo los colores auriazules, en la 2022/2023 con cifras de 11 anotaciones y cinco asistencias.

Mientras Marcelo generó muchas expectativas cuando arribó procedente del Arsenal Sub21, como una de las grandes promesas del balompié azteca. En su primera campaña completa en la LIGA BBVA MX , la 2023/2024, consiguió impactar con seis goles y un pase para gol.

Todavía en el pasado Clausura 2025 apareció en nueve encuentros como titular, pero este semestre ni siquiera ha podido estar en óptimas condiciones para salir a la banca. Aunque se especuló que ambos podrían salir de la “U” de Nuevo León en el mercado de traspasos de verano, todo parece indicar que se mantendrán en la plantilla.

