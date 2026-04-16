Estos son los candidatos para llegar al Real Madrid tras la inminente salida de Arbeloa

El futuro de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid atraviesa su momento más incierto. Todo apunta a que el técnico español podría abandonar el cargo al finalizar la temporada, en medio de un proceso de evaluación interna que ya comenzó en la directiva merengue.

Luego de ser eliminados en los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Munich, sumada a la desventaja de nueve puntos respecto al Barcelona en la liga española, ha encendido las alarmas en el club. Estos resultados habrían obligado a la institución a analizar alternativas con el objetivo de cambiar de proyecto.

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Los candidatos para llegar al Real Madrid

Dentro de la lista de posibles sustitutos aparecen nombres de peso en el futbol internacional. Jurgen Klopp es uno de los perfiles mejor valorados por su experiencia y liderazgo, aunque hasta el momento no se ha producido ningún acercamiento formal. Otro nombre que mantiene fuerza es el de Zinedine Zidane, quien cuenta con la confianza del presidente Florentino Pérez y conoce a la perfección la exigencia del club. Sin embargo, su futuro podría estar ligado a la Selección Francesa después de la Copa Mundial de la FIFA tm

También han surgido otras opciones como Didier Deschamps, reconocido por su trayectoria al frente del combinado galo y su capacidad para manejar vestidores repletos de figuras. A la par, Mauricio Pochettino figura como uno de los estrategas que despiertan mayor interés dentro de la directiva.

Más allá del posible cambio en el banquillo, el Real Madrid se encamina hacia una etapa de transformaciones profundas. La intención no solo es encontrar un nuevo líder desde la dirección técnica, sino también reorganizar el proyecto deportivo para volver a competir por todos los títulos.

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