¡BOMBAZO! Pumas lanza OFERTA formal a Philippe Coutinho

A pesar de que Pumas vive un buen momento en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el Club Universidad Nacional comienza a planear la siguiente campaña. A nivel de refuerzos, el equipo dirigido por Efraín Juárez ya piensa en dar un bombazo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues de acuerdo a reportes desde Brasil, el cuadro auriazul ha lanzado una oferta formal para hacerse de los servicios de Philippe Coutinho, exjugador de equipos como el FC Barcelona, Bayern Munich, Liverpool e Inter.

"El jugador busca establecerse en Estados Unidos, por lo que prioriza a los equipos de la MLS. Sin embargo, desde su salida del Vasco da Gama, ha conversado con varios clubes y analizado propuestas, pero aún no ha decidido su futuro.

"En los últimos días, Pumas, de México, contactó al mediocampista y le envió una propuesta oficial. La conversación se llevó a cabo directamente con el entorno de Philippe Coutinho. La propuesta vence en 4 días. Además, la propuesta incluye bonos por goles y participación en las ventas de productos del club...", señala la Agencia RTI Esporte.

Actualmente, Philippe Coutinho es agente libre tras salir del Vasco da Gama, escuadra con la que tuvo un registro de 124 partidos jugados con marca de 22 goles y 10 asistencias. En su paso por el FC Barcelona, el mediocampista tuvo una racha de 106 partidos con 25 goles y 14 asistencias. No obstante, su paso más exitoso por Europa fue con el Liverpool, escuadra con la que vio 201 compromisos dejando un registro de 54 anotaciones y 44 servicios de gol.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el Torneo Clausura 2026, Pumas marcha en el cuarto puesto de la tabla general tras 14 partidos jugados.