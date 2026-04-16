Esta es la selección con más victorias en la historia de la Copa Mundial de la FIFA

El mejor escenario para poder hacer historia en el futbol es la Copa Mundial de la FIFA, donde todos los jugadores buscan alcanzar la gloria eterna y poder construir un legado. En ese sentido, existen algunas selecciones que han acumulado una cantidad importante de victorias.

Sin embargo, existe un combinado nacional que tiene la marca de más victorias en los casi cien años de historia de la Copa Mundial de la FIFA, nos referimos a la Selección de Brasil, la cual también es la que ha conseguido ganar más veces la justa mundialista.

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¿Cuántas victorias ha conseguido Brasil en la Copa Mundial de la FIFA?

El conjunto brasileño ha logrado levantar en cinco ocasiones la Copa Mundial de la FIFA, pero también es el equipo que registra la mayor cantidad de victorias en los mundiales con 76 partidos ganados, las cuales han sido sinónimo de buen futbol y un gran espectáculo para los aficionados en la tribuna.

Además del buen futbol y las estrellas que han pasado por el cuadro brasileño a lo largo de la historia, la Selección de Brasil es la única que ha participado en todas las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, desde Uruguay 1930. Esta situación ha sido clave para que tenga más victorias.

Dentro de las figuras que han sido importantes en la historia de la Selección de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA, podemos encontrar nombres de la talla de Pelé, Ronaldo, Romario, Carlos Alberto y Cafú, solo por mencionar a algunos.

También es importante mencionar que, hay otras selecciones que acumulan una cantidad considerable de victorias en la Copa Mundial de la FIFA, son Alemania con 68, Argentina con 47, Italia con 45 y Francia con 39.

