Estos son los RESULTADOS que Chivas necesita para terminar LÍDER del Apertura 2026

Las Chivas del Guadalajara complicaron la posibilidad de terminar como líderes el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de igualar a un tanto contra los Esmeraldas de León, en duelo que cerró con la Jornada 16 y que fue el último antes del parón por la fecha FIFA.

Con ello, Chivas ya no depende de sí mismo para terminar el torneo regular como líder de la clasificación general, uno de los objetivos que el técnico Gabriel Milito tenía en mente. Por tal motivo, aquí conocerás qué es lo que tiene que pasar para que el Rebaño cierre su participación encima de todos los demás equipos.

¿Qué debe pasar para que Chivas termine el torneo como líder de la tabla?

En estos momentos, Chivas es el tercer lugar de la clasificación general al sumar un total de 30 unidades producto de ocho victorias, seis empates y dos descalabros, así como 26 goles a favor por 15 en contra. El Guadalajara iguala en puntos al América, aunque tiene una menor diferencia de goles.

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Con este contexto, Chivas necesita que se den dos resultados para terminar como líder la temporada regular del Apertura 2026. El primero y más importante es lograr el triunfo en el último partido que tendrán nada más y nada menos que ante Cruz Azul, líder de la clasificación con 32 unidades.

Termina el partido en el Nou Camp.



Con gol de @RichyMarin19 volvemos a sumar fuera de casa. pic.twitter.com/S6Zi9PYYjR — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2026

Si Chivas vence a los celestes lo superarán en la tabla por 1 punto. Es precisamente ahí cuando todo dependerá de lo que ocurra en el duelo entre Tigres y América, pues si las Águilas no vencen a su rival, entonces el Rebaño Sagrado iniciaría la Liguilla como el mejor clasificado de la tabla.

¿A qué hora son los duelos de Chivas y América?

Una vez que finalice la fecha FIFA en donde la Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en la Nations League, la Jornada 17 presentará dos auténticos duelos de alarido. El sábado 21 de noviembre Tigres y América se verán las caras a las 9 de la noche, mientras que el domingo 22 Chivas y Cruz Azul harán lo propio a las 17:00 horas.